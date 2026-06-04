作家乙武洋匡氏（50）が4日までにXを更新。危険な「歩きスマホ」をいまだにしている人に対し、苦言を呈した反応に驚きを見せた。

俳優的場浩司（57）がSNSを通じ「歩きスマホ」の歩行者に激突された出来事をつづり、苦言を呈した。的場はぶつかってきた相手が「被害者面（ずら）」して文句ありげな目を向けてきたことなどを記しつつ「マジでやめた方がいい…だって危ないじゃん？」「本気でやめた方がいい。何か起きてからじゃ遅い…」などと警鐘を鳴らしていた。

乙武氏は、的場のブログ内容を投稿した、一部速報系アカウントのポストを添付。「『またその話かよ』と思われるかもしれませんが、一向に減ることがないので何度でも言わせてください」と書き出し、「車椅子やベビーカーは二足歩行と違って真横には動けないので、歩きスマホで突進してくる方を避けることが困難です。危険なので本当にやめていただきたいです」と述べた。

そのポストに対し一般ユーザーが「人がたくさんいるような場所に車いすで来るのが間違い 何のために障害年金貰ってるか理解したほうがいい」との返信をした。乙武氏は当該投稿を引用し「あまりに斬新なご意見をいただき、手足もげるかと思いました」と驚きの声を上げた。この返信に対し「乙武さんやり手だよなぁ」「返しが強すぎて手も足も出ない」「斬新すぎて滅」などの声があった。