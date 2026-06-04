◆園田競馬５日目（６月４日）

《小牧 太》

８６勝。アンノドミニ（９Ｒ）に力が入る。「うまく立ち回って上位を目指す」（◎）。マットーネロッソ（６Ｒ）は「堅実には走っているが…」（○）。

《下原 理》

６６勝。アズユーライク（５Ｒ）に好感触。「追い切りの動きはよかった」（◎）。エイシンアニーモ（１２Ｒ）も「テンからしっかり行きたい」（◎）。ナムラダニー（３Ｒ）は「大外枠がいい方に出れば」（○）。ファンシンレディー（９Ｒ）も「スムーズに先行したい」（○）。ミックファイア（１１Ｒ）は「力はあるはずだが最近の成績がよくない点が気になる」（○）。フークタオユエン（８Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《田野 豊三》

６１勝。お薦めはグッドハビッツ（１２Ｒ）で「状態はいい。前にうまく壁をつくることができれば」（◎）。ミナックシアター（９Ｒ）も「追い切りはよかった。しまい脚を使えたら」（◎）。ラスアルハイマ（３Ｒ）は「折り合いをつけてひと脚に懸けたい」（○）。レディーペガサス（７Ｒ）も「先行したい」（○）。

《杉浦 健太》

１勝を加算し４３勝。期待のサンウイング（８Ｒ）は「折り合いに気をつけたい」（◎）。プロミット（１Ｒ）は「最後まで集中して走れば」（○）。ルクスエクレール（９Ｒ）も「距離短縮で」（○）。スマラグドス（１１Ｒ）は「ひとつでも上位を目指したい」（△）。

《小谷 哲平》

２７勝。ララヴァニーユ（４Ｒ）に自信。「やっと順番が回ってきた感じ。今度こそ初勝利を挙げたい」（◎）。サトノロワ（２Ｒ）も「力を出し切ってくれたら」（◎）。サンエルサ（３Ｒ）は「もまれる心配のない外枠はいい」（○）。スナークレジスト（１２Ｒ）も「状態のよさを生かしたい」（○）。

《笹田 知宏》

２勝を挙げ２７勝。タガノディオーサ（８Ｒ）で勝利を意識。「叩き２走目で息はもつ」（◎）。ワンダーキュイラス（６Ｒ）も「馬体重次第で」（◎）。レゴリス（５Ｒ）は「先行力はある」（○）。アースグレーザー（７Ｒ）も「追い切りを工夫した。これがいい方に出ないか」（○）。

《大山 真吾》

１勝追加で２４勝。お薦めはヒマリン（２Ｒ）で「休み明けの前走がいいレース。２走目で」（◎）。サティンボディス（１Ｒ）は「折り合いに気をつけたい」（○）。

《土方 颯太》

１８勝。ヴァラール（９Ｒ）に手応え。「１番枠をどう乗るかだけ」（◎）。サフラナール（４Ｒ）も「先行争いを制することができれば」（◎）。

《川原 正一》

１７勝。エイシンレオ（１１Ｒ）で重賞制覇に意欲。「前走もいいレースができたし、今回もしっかり乗り込めた」（◎）。モンサンオブライト（９Ｒ）も「前走のようなレースができれば」（◎）。グランロゼ（３Ｒ）は「降級後、安定して走っている」（○）。

《新庄 海誠》

１６勝。テイケイモハラ（９Ｒ）に気合。「前、前で運べれば」（◎）。トーラスキング（７Ｒ）「休み明けだが降級したので」（○）。ザタイムズ（８Ｒ）も「追い切りはよかった」（○）。ガミラスラバウル（１０Ｒ）は「距離短縮はプラス。速いペースになってほしい」（○）。サンライズホープ（１１Ｒ）も「前走を使ったことで、状態はよくなっている」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触