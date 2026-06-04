【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#25

【前回を読む】南海・野村克也監督が「もし森本がいたら…」と述懐 パの歴史を変えた9.23造反事件

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

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1973年9月24日、「無期限自宅謹慎」を言い渡された後、森本は一体どうしていたのか。

「俺の知り合いが滋賀県の大津で林業をしている人を紹介してくれた。そこで1ヶ月以上、木を伐採したり、草を刈ったりしていたんだ。気が紛れて楽しかった。今となってはいい思い出だよ。その人ももう亡くなっちゃったけどね。自宅謹慎といっても家にいても何もすることがないしね。練習もできないし。別に監視されているわけじゃないから、好きなことだってできたんだけど、あのときは真面目に考えてね」

誰かに勧められたことでも命じられたことでもなかった。造反事件について「後悔はしていない」と語る森本が考えついた、この事件に対する自分なりのけじめであり、反省だったのではないか。しかし、森本と連絡の取れない新聞・雑誌は「雲隠れ中」と面白おかしく書いただけだった。

「黒い霧事件」が表面化した70年、野球賭博常習者との交際の疑いで、シーズン中、ある若手のスター選手が球団から謹慎処分を科せられた。その選手は短期間で処分が解除されたが、当時の番記者によれば、その選手は謹慎期間中、球団事務所近くの雀荘で連日麻雀に明け暮れていたという。

森本の謹慎期間中の山ごもりも、某選手の雀荘通いも、当時これを報道したマスメディアは皆無だった。

一方、年間勝率1位ながら南海とのプレーオフに敗れた4日後の73年10月28日、西本幸雄監督は、勇退を発表した。後任は西本の推薦もあり、上田利治コーチが昇格して新監督に就任する。西本は当初フロント入りの予定であったが、11月16日、一転して同一リーグの近鉄バファローズの監督に就任することになる。

監督を辞任した翌年に同一リーグの球団の監督に就任するケースといえば、72年、大洋監督を途中休養したのち、辞任した別当薫が73年に広島の監督に就任している。

また、98年オフにヤクルト監督から阪神監督に就任した野村克也、01年オフに中日監督から阪神監督に転じた星野仙一の例もあるが、いずれも物議を醸した。

いったん阪急のフロント入りを承諾しながら、同一リーグの近鉄監督を選んだ西本。「まだ現場で後進を指導したい」という気持ちが残っていて、近鉄からの招聘に心が動いたのか、それとも阪急のフロントの処遇に対して含むところがあったのだろうか。

阪急・上田監督誕生とともに球団を去っていったコーチがいた。チーム生え抜きの本屋敷錦吾である。本屋敷は、長嶋茂雄、杉浦忠とともに立教大学の黄金時代を築き、58年に阪急に入団した。遊撃手として活躍し、64年に阪神に移籍。69年に引退後、70、71年と阪神のコーチを務め、72年に西本監督の要請に応え、コーチとして阪急に復帰した。次期監督候補といってもおかしくない立ち位置だった。だが、西本は後継者に上田を選んだ。

「上田新監督の体制で、監督候補だった本屋敷を残せば、もし成績が低迷したら、監督代行には年上の本屋敷が就任するだろう。休養中に勝ち続ければ監督の座を取って代わられる可能性もあった｣（元球団関係者）

（中村素至／ノンフィクションライター）