【仰天野球㊙史】#51

プロ野球界が誇る不滅の記録…14歳で契約、大谷翔平だけじゃない「投手と打者」での成功例

前年最下位だったヤクルトの今季の戦いぶりには驚くばかりである。そんな折、そのヤクルトに大旋風を巻き起こしたボブ・ホーナー死去（享年68）の報が届いた。

1987年の開幕後の4月にヤクルト入団。大きな話題となったアトランタ・ブレーブスの主砲でバリバリの現役メジャーリーガーの日本球界入りは、当時の日本経済と密接な関係があった。“円高助っ人”──これがホーナー獲得の実態で、為替変動が超大物の輸入につながったのだ。

レジー・ジャクソンなどの有名選手を輩出したアリゾナ州立大の出身。ホーナーもナンバーワン新人として、「マイナー行きなし」の条件をのませて78年にブレーブスに入団した。メジャー初出場の試合で本塁打を記録するなど、1年目に23本塁打を放って新人王に。ところが、一言居士の意地っ張りな性格が災いして、その年のオフに年俸問題で球団と衝突。キャンプ不参加という手段に出て、2年目の79年はチームに合流したのが開幕直前だった。

1試合4本塁打をかっ飛ばした86年オフにFA宣言するも、FA選手の契約高騰を問題視するようになった経営者側が、「FA選手の締め出し」の協定策を取った。行き場所を失ったホーナーの「高額契約」のもくろみが吹き飛んだ。

そこへ、手を伸ばしたのがヤクルトだった。円高が後押しした。85年あたりは1ドル=230円台後半だった為替が、87年には1ドル=140円台半ばに。現役バリバリの大リーガーと年俸3億円で契約にこぎつけた。

背番号は50本塁打の期待を込めて「50」に。

デビュー戦となった5月5日の本拠地神宮での阪神戦でまず1発。翌日はなんと1試合3本塁打。9日の広島戦でも2本塁打を放つなど、905グラムのバットで4試合7安打のうち6ホームランという離れ業で、ヤクルト本社のCMに出演するなど大モテとなった。

監督の関根潤三は初練習での打球の速さに仰天し「すげえぞ、これは」と目を丸くした後、「走者二塁でホーナーの安打じゃ走者はホームインできないな。三塁ストップだね」と続けた。

93試合出場で打率.327、31本塁打とメジャーの力を見せつけたホーナーは、わずか1年で退団し、セントルイス・カージナルスと契約。メディアは本塁打を期待したが、監督が「セントルイスの球場はアトランタより広い。そんなに打てない」と予言した通り、88年は3本塁打のみ。

89年春の引退後、事業に失敗したが、86年オフの「FA選手締め出し」が労使協定に反したとの理由で経営者側から賠償金を手にしたという。為替で外国人選手の格が決まる、と教えてくれたのがホーナーだった。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）