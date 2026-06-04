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【続きを読む】制服と革靴で3連続本塁打した清原しかり…第一印象が大事、一回惚れた選手はずっと惚れたまま

■元西武スカウト鈴木照雄「伝説の凄腕スカウトは見た！」（第2回=2024年）

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの「KKドラフト」について綴られた、元西武スカウト鈴木照雄「伝説の凄腕スカウトは見た！」（第2回=2024年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

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「KKドラフト」と呼ばれた1985年11月20日のドラフト会議。西武は、史上最多の甲子園通算13本塁打を放ったPL学園高（大阪）の清原和博を1位指名した。鈴木が担当したこの怪物は、阪神、中日、日本ハムなど6球団の競合となった。

根本陸夫管理部長が当たりクジを引いた瞬間、学校のテレビで会議の様子を見ていた清原は、人目をはばからず涙を流した。

清原の意中の球団は巨人だった。鈴木は「本人はもちろん、家族も巨人に行くものだと思っていたはずです」と述懐する。

ドラフト会議は東京・飯田橋のホテルグランドパレスで午前に開かれた。会議が終わるや、鈴木は根本氏と新幹線に飛び乗り、大阪・岸和田の清原の実家へ指名挨拶に向かった。

「事前に実家訪問をPL学園に連絡し、了解を得たうえで訪問しました。清原は学校から帰っておらず不在で、途中、弟さんが学校から帰ってきた記憶があります。根本さんが両親に『指名させていただきました』と挨拶をして、僕はその横でただ座っているような状態。意中の巨人ではなく、ウチが指名したうえに、巨人は、早大に進学すると言っていた同級生の桑田真澄を1位指名した。相当驚いていたはずで、まともに話ができる状況ではありませんでした。たしかお茶も出たと思うんですけど、しばらく沈黙が続いて。湯飲みに口をつける余裕すらない。たしか30分くらいいたのかな……。重苦しい雰囲気もあって、家を出た後のことは全く覚えていません」

意中の巨人にフラれた清原だったが、西武は清原の家庭の経済的な事情などを勘案し、最終的にプロ入りを決断するとみていた。入団合意に向けては根本部長が指揮を執り、11月下旬に鈴木は、浦田チーフスカウトとPL学園高の近くにある大阪・富田林市の料亭に出向いて交渉。清原を口説き落とした。

入団を信じていた鈴木であったが、清原から「お世話になります」という言葉を聞くまで気が気ではなかった。

12月12日、東京・池袋プリンスホテルで清原の両親も出席し、入団会見が行われた。

1年生からレギュラーに定着し、逆方向にも長打を打てる。卓越した打撃は鈴木に限らず、多くの球団が高く評価していた。プロ・アマ規定により、スカウトは高校、大学生との接触を禁じられているが、清原の1位指名が予想されていた巨人は、関西担当の伊藤菊雄スカウトが自分の息子をPL学園高に入学させ、親として学校に自由に出入りしていたともいわれた。

そんな中でも鈴木は、清原を密着マークしていたわけではなかった。（日刊ゲンダイDIGITALで公開中「伝説の凄腕 スカウトが見た」第3回につづく）



▽すずき・てるお:1946年、長野・阿智村生まれ。塚原学園天竜高（現松川高）、大東文化大、河合楽器を経て、71年ドラフト11位で阪神入団。76年に太平洋クラブ（現西武）に移籍。78年クラウンライターが西武鉄道へ身売りするタイミングで引退、スカウトに転身。2006年までの28年間、関西と北信越の一部を担当。担当選手は清原和博、垣内哲也、和田一浩、松井稼頭央、中島宏之、栗山巧、中村剛也、炭谷銀仁朗ら逸材多数。現在は長野・飯田ボーイズの監督を務める。