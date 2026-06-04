深刻な原油・ナフサ不足は「日本の大動脈」にも影を落としている。先週末のJR東海の定例会見。中東情勢の緊迫化を受けて「潤滑油」の安定供給のため、政府に「協力をお願いしている」と明かしたのは、同社の丹羽俊介社長だ。

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JR東海はご存じの通り東京〜名古屋〜大阪の3大都市圏を結ぶ東海道新幹線の運行会社。現時点で運行に支障は生じていないものの、ホルムズ・ショックの長期化に備え、丹羽社長は「安定した鉄道輸送ができるようにする」と強調した。

新幹線をはじめ、日本の鉄道の動力源は、大半が電力だ。すでに輸送現場で見られる軽油の供給制限による影響は、トラックやバスよりも少ないはず。だが、問題は車両のメンテナンスである。

ギアボックス、変速機や減速機、車軸ベアリング、モーター用軸受けなど、数多くの駆動装置に石油由来の潤滑油が用いられる。運行そのものに欠かせないドアシステムや車輪、ブレーキ装置、パンタグラフ……。レールや保線用の機械に至るまで、あらゆる場所で潤滑油を使用する。もっと言えば、駅構内のエスカレーターやエレベーター、自動改札機、ホームドアだって潤滑油が必須だ。

駅改札やエスカレーターも限定稼働の可能性が

「しかも潤滑油はオーダーメード製品。ひとつひとつの代替が利かないだけに、調達は困難に陥りやすい」と指摘するのは、コネクトエネルギー合同会社CEOの境野春彦氏だ。こう続ける。

「潤滑油はベースオイルにナフサ由来の添加剤を調合して製造しますが、その調合比率は使用する機械部品や用途に応じて、カスタマイズされています。そのため、全く同じブレンドの潤滑油は、一種類も存在しないことも起こり得る。だから厄介なのです」

東海道新幹線の年間利用者数は約1億6800万人（2024年度）。日本の総人口を上回る世界有数の輸送システムを、すぐに止めるわけにはいかない。しかし限られた量のナフサを新幹線用の潤滑油に優先供給すれば、そのシワ寄せは必ず他の鉄道に向かう。

「新幹線に限らず大都市圏の鉄道輸送網を重視しいずれ地方のローカル線を見捨てることにもなりかねません。都市部でも、稼働する改札やエスカレーターなどを絞り込むことになっても、おかしくない。多くの利用者が不便をこうむることになります」（境野春彦氏）

まさに鉄道の優先順位を分ける「トリアージ」。ナフサ危機は大災害級の非常事態をもたらしつつある。

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