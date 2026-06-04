松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』新キャスト発表 小野花梨、藤井隆らが物語を加速
松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演するTBS系7月期火曜ドラマ『君の好きは無敵』の新キャストが発表された。小野花梨、白本彩奈、藤井隆、金田哲、中村隼人、島崎和歌子が出演し、キャラクタービジネス業界を舞台にしたオリジナルラブコメディを彩る。
【写真】甘美なキスシーンを演じる松本若菜
本作は、世界中で愛されるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと制作される完全オリジナル作品。「かわいい」や「好き」がよく分からない元コンサルタントの草壁杏奈（松本若菜）と、偏屈で訳ありなキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野勇斗）が、世界的な人気キャラクターの誕生を目指す姿を描く。
今回発表されたキャストのうち、小野花梨は大手キャラクター会社“MERRY”の優秀なキャラクタープロデューサー・佐々岡鈴加役を担当。冷静な一方で情に厚く、瀬尾とも特別な関係を持つミステリアスな人物を演じる。小野は「和やかな雰囲気の中、撮影に参加させていただいています。エネルギー溢れるみなさまと最後まで走り切れるように精一杯演じます」とコメントした。
白本彩奈は“MERRY”の新進気鋭のキャラクターデザイナー・川崎玲奈役。独創的な発想で注目を集める存在として登場する。藤井隆はキャラクター愛にあふれるプランナー・廣瀬高章役を務め、「ご覧いただいた皆さんの『好き』になっていただけるのでは？と思っています」と作品の魅力を語った。
一方、杏奈を取り巻く人物にも注目が集まる。金田哲は杏奈の恋人・小板橋麦役として出演。「主人公の松本若菜さん演じる草壁杏奈の恋人役ですと聞いた時は、冷静ではいられませんでした」と喜びを明かした。
また、中村隼人は杏奈の後輩コンサルタント・淵野辺廉役で出演。「テンポがよく、クスッと笑えるポイントもたくさん散りばめられている」と作品への期待を寄せる。さらに、島崎和歌子は杏奈の良き友人で健康飲料の訪問販売員・小南紀子役を担当。久々の連続ドラマレギュラー出演となり、「私のことを俳優として見てくれて嬉しかったです（笑）」と語った。
【写真】甘美なキスシーンを演じる松本若菜
本作は、世界中で愛されるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと制作される完全オリジナル作品。「かわいい」や「好き」がよく分からない元コンサルタントの草壁杏奈（松本若菜）と、偏屈で訳ありなキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野勇斗）が、世界的な人気キャラクターの誕生を目指す姿を描く。
白本彩奈は“MERRY”の新進気鋭のキャラクターデザイナー・川崎玲奈役。独創的な発想で注目を集める存在として登場する。藤井隆はキャラクター愛にあふれるプランナー・廣瀬高章役を務め、「ご覧いただいた皆さんの『好き』になっていただけるのでは？と思っています」と作品の魅力を語った。
一方、杏奈を取り巻く人物にも注目が集まる。金田哲は杏奈の恋人・小板橋麦役として出演。「主人公の松本若菜さん演じる草壁杏奈の恋人役ですと聞いた時は、冷静ではいられませんでした」と喜びを明かした。
また、中村隼人は杏奈の後輩コンサルタント・淵野辺廉役で出演。「テンポがよく、クスッと笑えるポイントもたくさん散りばめられている」と作品への期待を寄せる。さらに、島崎和歌子は杏奈の良き友人で健康飲料の訪問販売員・小南紀子役を担当。久々の連続ドラマレギュラー出演となり、「私のことを俳優として見てくれて嬉しかったです（笑）」と語った。