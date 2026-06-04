お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）の夫“つーたん”さんが3日、自身のインスタグラムを更新。5回目の結婚記念日ショットを公開した。

つーたんさんは「今年の結婚記念日は、かーたんとおしゃれなレストランでランチ」とドレスアップしたバービーとのツーショットを公開。「ゼクシィさんのYoutubeチャンネル企画でいろーーーーーんなお話をしてきました！」とつづった。

決めポーズや、フォーリンラブポーズも。「この5年を振り返ってみると、いろーーーーーんなことがありましたが、こうして振り返る機会を頂けてよかったなぁとしみじみ感じています」とし、「時を経て、いまだから話せることもあるもんだなぁ。久しぶりの手紙交換も良いもんですね！6年目もよろしくお願いします！」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「お二人がずっと幸せでありますように」「愛の逃避行みたい」「素敵なご夫婦」「本当に素敵なご夫婦&家族で、憧れです」「お2人の関係性がとても好き」「夫婦仲が伝わってきます」「幸せが溢れてる」などの声が寄せられている。

2人は2021年4月に結婚を発表。24年8月に長女が誕生している。