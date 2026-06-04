テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は４日、冷凍食品の年間の消費量と消費額が過去最高を記録したことを受け進化している冷凍食品について特集した。

昨年の年間消費量は３０２万９３２５トン、年間消費額は１兆３６１３億円と過去最高だった。

アシスタントで同局の松岡朱里アナウンサーは、冷凍食品について「私も冷凍食品には、よくお世話になっています」と切り出し「会社から帰るのが、いつもお昼頃なんですけれども。昼ご飯として、冷凍の汁なし担々麺ですとか、冷凍チャーハンをよく食べています」と明かした。

さらに「あと、夜ご飯にはですね、下処理された冷凍野菜を使ったメニュー作っています。例えば、冷凍のカットされたオクラを使った、ネバネバサラダでしたり、むいてある冷凍の枝豆を使ったひじきの煮物、よく作っています」と明かした。

続けて「お昼ご飯に関しては、１食３００円前後で買えますし、レンジでチンするだけなので本当にペッコペッコで帰ってきた時には助けられています。あと野菜は下処理されているのが料理の時短になるので、よく頼っています」と明かしていた。