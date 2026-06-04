元「とくダネ！」コメンテーターで数多くのベストセラー本を世に送り出している作家の木暮太一氏が、4日までに自身のXを更新。コメンテーター時代のエピソードを明かし、反響を呼んでいる。

「リーダーの言語化」「すごい言語化」などベストセラーを数多く上梓してきた人気作家の木暮氏。2013年から17年頃まで長年に渡り同番組のコメンテーターを務めていた。

この日、「ぼくがフジテレビ『とくダネ！』のコメンテーターだったとき、スタジオに石原さとみさんが来たことがある」と回顧。木暮氏はこれまで何度もタレントと接してきたが「石原さとみさんだけは違った」という。

石原について「彼女は…彼女はオーラがハンパなくて、半径５メートルに近づくと、こちらが動けなくなるほどだった。スーパーサイヤ人以上のオーラ。こっちが固まる。完全に固まる」とその凄さを告白。「石原さとみさんがスタジオに来ることは前日からわかってて、絶対話したいと思ってた。なのに目も合わせられなかった。後悔してます。正直、圧倒的に後悔してます」と悔やんだ。

また「もちろん彼女が威圧的なわけでもない。目ヂカラが強いわけでもない。なのに圧倒的な存在感があった」と説明。「そのときは頭が真っ白になって何も考えられなかったけど、あとから感じたのは”自分がやるべきことを明確に理解している人”の顔だったってこと。たくさんおしゃべりする人じゃなかったし、特に愛想がいいわけでもない。でもしっかり自分を持っている人だなって強く思ったんです」と分析した。

最後に「考えてみると、オーラってメンタルから出るもの。フィジカルからは出ない。筋トレしても出ない。メンタルに自分の軸を持っている人がオーラを出せるんだと思う。能力の問題というより、覚悟の問題」とし「成功してる人って、自分のやるべきことを見つけて、覚悟してその道を選んでる人なんだろうな」と締めくくった。

この投稿には「オーラはあるけどとても話しやすくて。可愛くてお綺麗で。後ろ姿もこんなに綺麗な方いるんだなって驚きました」「芸能人でも人によって距離感ほんと違うよね。石原さとみさんだけ空気感が特別だったんだろうな」「オーラは経験からの積みあがってくるものかなとも感じました」と、さまざまなコメントが寄せられた。