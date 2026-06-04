親の介護は、ある日突然始まることがあります。通院の付き添い、買い物、薬の管理、家の片づけ。最初は「少し手伝うだけ」のつもりでも、要介護状態が進むにつれて、家族の生活そのものに介護が入り込んでいきます。特に実の親子では、遠慮のなさや期待の大きさが重なり、気づかないうちに負担が一人に偏ることもあります。

「私が見なきゃ」…娘が抱え込んだ実母の介護

会社員の真理さん（仮名・46歳）は、80歳の母・芳子さん（仮名）の介護を続けていました。

芳子さんは要介護2。年金は月17万円ほどで、一人暮らしをしていました。家賃はかかりませんが、通院費や介護サービスの自己負担、食費、光熱費などを払うと、余裕があるわけではありません。

真理さんは週に3回、仕事帰りに母の家へ寄っていました。

冷蔵庫の中を確認し、薬をカレンダーに分け、洗濯物を片づける。休日には病院へ付き添い、ケアマネジャーとの面談にも出ます。

「母を施設に入れるほどではない。でも、一人にしておくのも不安でした」

そう話す真理さんには、夫と中学生の子どももいます。平日は仕事、夜は母の家、休日は家族の用事。自分の時間はほとんどありませんでした。

それでも、真理さんは「私がやるしかない」と思っていました。兄は遠方に住み、仕事も忙しい。母も、電話ではいつも真理さんを頼りました。

「あなたが来てくれると安心する」

そう言われると、断れなかったのです。

介護サービスも利用していたものの、母の不安や細かな用事までは、サービスだけでは埋まりません。

「結局、最後に呼ばれるのは私でした」

そんな日々が、1年以上続いていました。

その夜、真理さんは仕事で残業になりました。

母の家に着いたのは、午後8時を過ぎていました。急いでスーパーで買った総菜を温め、薬を確認し、洗濯物を取り込みます。

疲れきっていた真理さんに、芳子さんは不機嫌そうに言いました。

「来るのが遅いじゃない」

真理さんは、一瞬、言葉を失いました。

「仕事だったの。急いで来たんだよ」

そう答えると、母は続けました。

「お母さんを放っておくなら、もう来なくていい」

その一言で、真理さんの中の何かが崩れました。

「私、何のために頑張ってきたんだろう」

台所に立ったまま、涙が止まらなくなったといいます。母に悪意があったのかどうかは分かりません。体調の悪さ、不安、老いによる心細さが、強い言葉になって出たのかもしれません。

しかし、真理さんには、その一言が深く刺さりました。

「感謝してほしかったわけではないんです。でも、全部なかったことにされたように感じました」

「来るのが遅い」…母の一言で崩れた心

総務省『家計調査（2025年）』によると、65歳以上の単身無職世帯では、可処分所得が月11万8,465円、消費支出が月14万8,445円となっており、平均では毎月赤字です。高齢者本人の生活も決して楽ではありませんが、家族が介護に関わる場合、その負担は時間や感情の面にも及びます。

翌日、真理さんはケアマネジャーに相談しました。

「もう一人では続けられないです」

それまで言えなかった言葉でした。

ケアマネジャーは、訪問介護の回数を増やすこと、デイサービスの利用日を見直すこと、兄にも具体的な役割を持ってもらうことを提案しました。

真理さんは兄に連絡し、月に一度の帰省や費用負担、電話での見守りを頼みました。最初は気まずさもありましたが、状況を共有すると、兄も「そんなに大変だったとは知らなかった」と言いました。

「言わなかった私にも原因はあったんだと思います」

真理さんはそう振り返ります。

介護は、愛情だけで続けられるものではありません。

親を思う気持ちがあっても、疲れ、怒り、悲しみは生まれます。ときには、親の何気ない一言が、支える側の心を折ってしまうこともあります。

現在、真理さんは母の家へ行く回数を減らし、サービスと家族で分担する形に変えました。

「母を見捨てたいわけではありません。ただ、私一人で抱えたままでは、母にも優しくできなくなると思いました」

親の介護で大切なのは、誰か一人が限界まで耐えることではありません。親も子も無理を重ねすぎない形を探していくことが、長く向き合うためには欠かせないのかもしれません。