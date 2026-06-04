DSの新たなる最高峰「No8」上陸！

ステランティスジャパンは2026年5月28日、DSオートモビルのフラッグシップモデルとなる新型電動SUVクーペ「No8」（ナンバーエイト）を全国のDSオートモビル正規ディーラーにて発売しました。

新型No8は、2023年に発表されたコンセプトカー「DS AERO SPORT LOUNGE」（エアロスポーツラウンジ）から着想を得て誕生したBEV（バッテリー式電気自動車）です。日本では2025年の東京フォーミュラEおよび2026年1月の東京オートサロンで先行披露されていました。

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“No”はフランス語で「番号」を意味する命名理念で、本質的な美しさや秩序、品格を表すブランドのアイデンティティを象徴しています。「8」という数字は無限を想起させる造形を持ち、優れたバランスや静粛性、持続可能性への意思を表現しています。

エクステリアはSUVの力強さとクーペの優雅さを融合した流麗なプロポーションが特徴です。

ボディサイズは全長4845mm×全幅1900mm×全高1585mm、ホイールベース2905mmで洗練されたクーペシルエットが目を引きます。

フロントには8つのダイヤモンド型LED装飾を水平に配置したライトシグネチャーを採用し、「DSルミナススクリーン」は空気の流入を抑える構造により空力性能の向上にも貢献しています。風洞試験により緻密に検証されたボディはCd値0.24を達成しています。

グレードはブランド最上級グレードの名称が与えられた「ETOILE AWD」の1グレード構成となっています。

インテリアには最上級のナッパレザーをシート・ダッシュボード・ドアトリムに広範囲に採用しています。マルチポイントランバーサポートやシートベンチレーション、ステアリングヒーターなどを含む「アブソリュートコンフォートパッケージ」も設定されています。

パワートレインはデュアルモーターによる四輪駆動で、システム最高出力は350ps、0-100km／h加速は5.4秒を達成しています。

97.2kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、WLTCモード一充電走行距離750kmを実現。急速充電は最大160kWに対応しています。

また、FIAフォーミュラE選手権で培った技術を応用した回生ブレーキシステムを搭載し、3段階から選択可能な回生モードとワンペダルドライブにも対応しています。

価格（消費税込み）は「ETOILE AWD」が1005万円、「アブソリュートコンフォートパッケージ」装着車が1045万円です。

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DSオートモビルの新世代命名理念“No”を冠した、初のフラッグシップとして登場した新型No8。フランス大統領の公務用車としても注目を集める本作は、クラシックDSの哲学を受け継ぐアヴァンギャルドな美意識と、最新の電動化技術を高次元で融合させた、フレンチラグジュアリーの新たな象徴と言える一台です。