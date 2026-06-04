富山市出身でアメリカのプロバスケットボールリーグ「NBA」で活躍する八村塁選手の富山県内で初めてとなる公式凱旋イベントが、今年8月に開かれることが決まりました。

小・中学生のバスケット教室やトークイベントのほか、地元のグルメや伝統行事を楽しむイベントも行われます。

初の富山凱旋イベント 200人招待のバスケ教室や祭り意識したステージなど

八村塁選手が発起人を務める「BLACK SAMURAI」は、日本のバスケットボールを世界基準に高めようと、八村選手が子どもたちに技術や意識を指導する育成プロジェクトで、去年初めて名古屋で行われました。今年は8月に神戸と名古屋での開催が決まっていて、きょう、3つ目の開催地として八村選手の出身地である富山市で、8月22日（土）に行われることが発表されました。





「富山は僕の原点。バスケの枠を超えて楽しめる日に」八村選手がメッセージ

八村選手が渡米してから富山県内で公式イベントが行われるのはこれが初めてで、「BLACK SAMURAI富山 Homecoming」と題し、小・中学生200人を招待した無料のバスケットボール教室のほか、富山伝統の「おわら風の盆」や「山王まつり」をイメージしたステージやおよそ1000個の提灯で会場を装飾するお祭りイベントも行われます。また、メイン会場は現在改修が進められていて、今年10月に開業する「YKK AP ARENA（富山市総合体育館）」で、正式オープンを前に特別に開催されます。

イベントの開催に寄せて八村選手は「富山は、僕の本当に原点。バスケの枠を超えて、お祭りみたいな感覚で、富山県の方々含め、みんなが楽しめる日にしたい」とメッセージを寄せています。



きょう午後には北日本放送などで作る実行委員会と富山県の新田知事、富山市の藤井市長による合同記者会見が行われます。

会見の模様や八村選手の富山への思いはきょう午後6時15分からのKNB news every.で詳しくお伝えします。