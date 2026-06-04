◇国際親善試合 オランダ 0―1 アルジェリア（2026年6月3日 オランダ・ロッテルダム）

W杯北中米大会の1次リーグ第1戦（14日）で日本と対戦するオランダはホームで行われたアルジェリア戦に0―1で敗れた。序盤から優位に試合を進めて好機を重ねながら決定力を欠き、終盤に失点して出発前、最後のホーム戦で競り負けた。

クーマン監督は地元メディアに「警鐘を鳴らされた。いい瞬間もあったが、試合が進むにつれて状況は悪化した。負けるのは本当に嫌い。4、5回の大きなチャンスがあれば、1、2点は決めないと。交代選手のせいにはしたくないが、我々は前半よりも緩慢になってチャンスも少なかった」と不満を漏らした。

得点とアシストでいずれも代表最多記録を持つエースFWデパイ（コリンチャンス）は故障明けでベンチスタート。代表では右ウイングが本職のマレン（ローマ）が3トップの中央に入り、前半8分に左ポストに当たる一撃を放つなど好機に絡んだが、シュート4本で無得点。同10分にはMFラインデルス（マンチェスターC）がネットを揺らしたが、パスを出したFWサマービル（ウェストハム）が直前のプレーでオフサイドと判定された。前半はシュート数8―2ながら0―0で折り返す展開となり、指揮官は「最初の20分で試合を決めることはできないが、我々は簡単に2ゴールを決めることができたし、そうすべきだった。できないと自分自身と戦い始めることになる」と嘆いた。

多くの選手に出場時間を与えるために後半開始から5人を入れ替え、先発していたDFファンダイク主将（リバプール）、DFファンデフェン（トットナム）、フラフェンベルク（リバプール）らがベンチに下がった後半は相手がリズムをつかむ時間帯も増えた。

後半開始からデパイがセンターFWに入り、マレンが右ウイングに回ったが、チームは90分でシュート17本を放ちながら無得点。最終的に11人全員が交代した中で後半41分に相手FWハジムサ（フェイエノールト）に決勝点を決められた。カットインから左足で鋭い一撃を決めた右ウイングは日本代表のMF堂安律（Eフランクフルト）にオランダ攻略の手本を示すようなプレー。クーマン監督は交代出場で左サイドバックに入り、ゴールを許す形となったハト（チェルシー）のプレー全般に触れ「ハトは前線に上がったが、我々の左サイドバックはもっとフラットにプレーする必要がある。頭も使わなければ」と指摘した。

W杯1次リーグで日本と対戦するスウェーデンも1日にノルウェーに1―3で敗れ、チュニジアも同日にオーストリアに0―1で敗れていた。オランダは米国へ移動後、8日にウズベキスタンと最後の調整試合を行う。