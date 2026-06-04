女優のキムラ緑子（64）が4日、自身のインスタグラムを更新。「この日本が怖いです」と思いをつづった。

「帽子でドリさん（と呼ばれています）だってすぐわかったーと、本多劇場で、田中美里ちゃんに声をかけられた。うふふ」と女優の田中美里らとのショットを公開。「美里ちゃんデザインのこの帽子 気に入りすぎてずっとかぶってるわ，そういえば笑 ありがとー みさっちゃんが被ってるかっこいいのも今度購入してみよー」とつづった。

そのうえで「ここんところ観劇してる舞台は戦争を背景にして、家族のものがたりの作品が 大半だった。ほんとうに素晴らしい作品ばかり」と称賛。「劇場には、やはり人の気を浴びに行く 人が放つエネルギーは何にも変え難いほど からだをいやしてくれるすくわれる」と記した。

「しかし 日々の情けないニュースの数々がぶっ飛び話すぎて！舞台作品が地味に見えるほどだもんな」としみじみ。「我が首相の韓国の李大統領や フィリピンのマルコス大統領とのエピソードには、胸のドキドキがとまりません 笑」とした。

「この日本が怖いです、わたしは。もしも男性総理が同じ行動を取ったらどうでしょうか？どんな反応になるでしょうか？」と嘆き。「女性だから、許される？女性だから仕方がない、と周りの男性陣が、みなが、思っているとしたらどうだろう」と続けた。

「この国はとことん男尊女卑の国であり その中で生きてきた女性の代表なんだと改めて感じています」とキムラ。「このもやもやを、もう少し考えてみます バラエティーノリの外交、、に、動揺が止まらない」とつづった。