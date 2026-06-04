◇ナ・リーグ フィリーズ−パドレス（2026年6月3日 フィラデルフィア）

フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）が3日（日本時間4日）、本拠でのパドレス戦に先発。5回まで相手打線を2安打に封じ、無失点の連続イニングを49回2/3まで伸ばし、左腕最長記録を樹立した。

3回まで無安打投球を続けていたが、4回に1死からマチャドに右前打を許したものの後続を断つと、5回も先頭・フランスに中前打を浴びたが、進塁を許さず5回まで5つの0をスコアボードに並べた。

5回まで無失点で49回2/3に記録を伸ばし、カール・ハッベルが1933年に記録した45回1/3を抜いて、左腕最長記録とした。

サンチェスは4月30日のジャイアンツ戦の2回から始まった連続無失点イニングを44回2/3まで伸ばし、この試合を迎えた。前回登板となった5月27日（同28日）のパドレス戦では7回6安打無失点で、1911年にグローバー・アレクサンダーが記録した41イニングを上回り、115年ぶりに球団記録を更新した。

メジャー記録はドジャースの伝説的右腕オーレル・ハーシュハイザー氏が1988年に残した59回連続無失点。左腕がどこまで記録に迫ることができるか、注目が集まっている。

また、サンチェスは5月は5試合、計39回を投げて4勝0敗、防御率0.00、45奪三振、わずか3四球と圧倒的な投球で月間MVPを受賞した。