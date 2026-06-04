福士蒼汰、無精ひげ＆ゴツすぎる肉体を披露 衝撃ショットにファン「そりゃ、みんな気づかない」「腕の筋肉がすごい事に」
俳優の福士蒼汰（33）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。5月29日公開の映画『TOKYO BURST 犯罪都市』のオフショットが話題を呼んでいる。
【写真】本当に福士蒼汰!？ ゴツすぎてファンも「別人」とうなったオフショ
同作は俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画。福士は国際指名手配犯のボスを演じている。福士はこれまでに役作りのために、約15キロの増量に挑んだことを明かしているが、今回投稿した写真では、無精ひげを生やしたり、鍛え上げられた腕などを公開。「撮影時はマ・ドンソクさんリスペクトで体をデカくして
ソン・ソックさんリスペクトで役作りしました」と明かし、「気づいてもらえなくて嬉しいです」とつづった。
この投稿には「凄まじいギャップ」「そりゃ、みんな気づかない」「腕の筋肉がすごい事に」「ホントに別人」との反響が寄せられている。
【写真】本当に福士蒼汰!？ ゴツすぎてファンも「別人」とうなったオフショ
同作は俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画。福士は国際指名手配犯のボスを演じている。福士はこれまでに役作りのために、約15キロの増量に挑んだことを明かしているが、今回投稿した写真では、無精ひげを生やしたり、鍛え上げられた腕などを公開。「撮影時はマ・ドンソクさんリスペクトで体をデカくして
ソン・ソックさんリスペクトで役作りしました」と明かし、「気づいてもらえなくて嬉しいです」とつづった。
この投稿には「凄まじいギャップ」「そりゃ、みんな気づかない」「腕の筋肉がすごい事に」「ホントに別人」との反響が寄せられている。