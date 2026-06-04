俳優・坂口憲二（５０）がの渋いワンショットが話題となっている。

坂口は４日までに自身のインスタグラムを更新。サングラスをかけ、白いＴシャツの上におしゃれなアロハシャツを着用した“イケオジ”ショットをアップした。

この投稿には、「医龍の時と変わらない やっぱり素敵」「カッコ良すぎます！」「何をお召しになってもカッコいいのですが これまたお似合いです」「かっこよすぎて、気を失いそうになりました」「かっこいい以外の表現があれば教えてほしい」「年齢を増して更にいいアジが出てきて最高です」「射抜かれました」「絵になります」「宇宙イチ素敵」「イケオジ過ぎて眩（まぶ）しいです」「年々渋みが増して どこまでカッコよくなるんやろう」などのコメントが寄せられた。

坂口は右股関節の特発性大腿（だいたい）骨頭壊死（えし）症のため、２０１８年に芸能活動無期限休止を発表。２３年５月にフジテレビ系「風間公親―教場０―」で９年ぶりにドラマ出演。昨年の同局系「続・続・最後から二番目の恋」で１１年ぶり連ドラレギュラーを務めた。私生活では１４年３月に一般女性と結婚。３児のパパとなっている。