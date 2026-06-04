◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、あす４日（日本時間５日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦は休養のためスタメンを外れてベンチスタートになることを３日（同４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦前にロバーツ監督が明かした。２２年以来４年ぶりでドジャース移籍後初となる代打での出場の可能性はあるという。

この日の敵地・ダイヤモンバックス戦は「１番・投手」の二刀流でスタメン入り。投手としては日本人単独トップの６勝目を目指すマウンドで、４登板連続の白星を狙う。打者としては、ここまで登板日は２試合連続で先頭打者本塁打を放っており、前人未踏の３登板連続の先頭弾となる１１号を狙う。

ドジャースはこの日が今季６２試合目。大谷はここまで休養を目的とした欠場が、５月１４日（同１５日）の本拠地・ジャイアンツ戦で１試合あり、登板日に打席に立たない投手専念だった試合も４試合あり、５試合は打席に立っていない。

大谷は休養目的でスタメンを外れることについて５月には「故障者もちょっとずつ出ているので、長いシーズンを乗り切るためにチームとしてもいろいろ考えてくれているのかなとは思うので、その意見には賛同していますし、お互いが理解して、納得して１試合、１試合こなしていけば、いつ休んでも、いつ出ても納得していいパフォーマンスが出る可能性が高いんじゃないかなと思います」と話していた。