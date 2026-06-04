３日早朝に和歌山県南部に上陸した台風６号の影響で、県内は県南部を中心に記録的な大雨に見舞われた。

新しい「防災気象情報」の運用開始後、初めて「レベル５氾濫特別警報」が発表された古座川が古座川町内で氾濫したほか、家屋の浸水被害も確認された。複数の自治体で土砂崩れが発生し、強風で転倒した男性１人が負傷した。

県内では短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生。３日午前６時までの２４時間降水量は那智勝浦町で３７０ミリと６月としての観測史上１位を記録した。県の観測でも新宮市高田の「累計雨量」が５７６ミリに達した。

「次は早めに避難しよう」

県内を流れる太田川や古座川が氾濫。古座川が流れる古座川町は３日午前２時４５分に流域の一部地区に「避難指示」を発令した。同５時５０分には約８６０世帯約１６７０人を対象にレベル５の「緊急安全確保」に引き上げたが、避難者は約３０人だった。

流域の高瀬地区では道路などが冠水。朝になって水につかった自宅周辺や車の片付けなどに追われていた女性（４４）は「避難指示が出ているのは知っていたが、大丈夫だろうと思って油断した。次は早めに避難しようと思う」と語った。

高齢者施設で働く男性職員は電話取材に「午前３時頃にはもう周辺の道路が冠水しており、１階の利用者には２階に上がってもらった」と垂直避難した経緯を振り返り、「避難の判断は難しい」と語った。

自営業男性（５５）も「お年寄りが多い地域で、耳が遠い人がいるし、車いすや寝たきりの人もいる。電波が届かない場所もあり、携帯電話がない人はどうすればいいのか」と課題を挙げていた。

断水発生

下流域の串本町も午前５時、約７５０世帯約１１５０人に「緊急安全確保」を発令したが、避難者は町全域で約２０人。避難しなかったという男性（６５）は「眠っていて気付かなかった」と話した。

町の担当者は「２０１１年の紀伊水害と比べ、『そこまで大きな台風ではない』という意識も働いたのかもしれない」と推測する。

また、同町の田並地区では田並川の増水に伴い、町道が約３０メートルにわたって崩落。埋設されていた水道管も流されて断水が発生し、最大で約３１０世帯に影響したとみられる。町は水道管の応急工事を進め、田並公民館前に給水車を派遣。多くの町民が訪れ、近所の女性（７０）は「朝、トイレが流せなくて断水を知った。朝食もとれていない。ここに２０年ほど住んでいるが、こんなことは初めて」と話していた。

宮崎知事は全国初の「氾濫特別警報」発表を受け、「今回の事例を検証し、迅速かつ適切な対応ができるよう、さらなる改善を図っていく」とコメントした。

全域で暴風警報

県内では一時、全域に暴風警報が発令された。

和歌山市消防局などによると、３日未明に同市有本で７０代男性が強風で転倒し、救急搬送されたという。

県教育委員会によると、３日午前８時半時点で、県内の公立小中高校など３８７校のうち、橋本市や串本町などの４１校が臨時休校したほか、那智勝浦町や古座川町、新宮市などの３７校が自宅待機となった。

「まだレベル３」

台風６号は、５月２９日に運用が始まり、住民へのメッセージを明確にする狙いがあった新たな「防災気象情報」の利点や課題を浮き彫りにした。

同情報では、最も危険度が高く、安全確保の必要がある「警戒レベル５」について、河川氾濫は「氾濫特別警報」、大雨は「大雨特別警報」などと特別警報という名称で統一された。

串本町総務課の担当者は「気象台から事前に『レベル５』の情報を出す可能性があるとの連絡もあり、避難情報のレベルを引き上げる準備ができた。迅速に住民へ情報を伝えられたと思う」とする。

一方、河川の氾濫リスクなどで約７９０世帯約１２００人を対象にレベル４の「避難指示」を出した新宮市防災対策課の担当者は、「レベル３の『高齢者等避難』の段階で避難した住民がいる一方で、『まだレベル３』だととらえられ、夜間の避難に迫られたケースもあったと思う。明るいうちに避難する重要性を強調していきたい」と語った。