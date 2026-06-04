日本代表、W杯グループステージ全3試合でホームユニフォーム着用！　FIFAがグループステージの各国ユニ発表

国際サッカー連盟（FIFA）は3日、各国代表がグループステージの試合で着用するユニフォームを発表。日本代表は、オランダ代表戦、チュニジア代表戦、スウェーデン代表の3試合ともホームユニフォームを着用することが決まった。



開幕まで約1週間となったFIFAワールドカップ2026。グループFに入った日本代表は、日本時間15日にオランダ、同21日にチュニジア、同26日にスウェーデンと対戦する。



FIFAは、日本代表がこのグループステージ3試合すべてで「HORIZON（水平線）」をコンセプトとした青色のホームユニフォームを着用することを発表。なお、日本代表のゴールキーパーについては、オランダ戦とチュニジア戦で黄色を基調としたアウェイユニフォームで臨み、スウェーデン戦では赤色を基調としたホームユニフォームを着ることが決まった。