女優の大竹しのぶ（68）が3日、自身のインスタグラムを更新。5月31日に活動を終了した「嵐」について思いをつづった。

この日、自身がパーソナリティーを務めるNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）の放送を報告。スタジオでの写真とともに「今日も、スピーカーズコーナーに沢山のメッセージをありがとうございました」と感謝をつづった。

そのうえで「今日は31日に観た嵐のファイナルコンサートについてお話ししました。ほんとに、ほんとに素晴らしい時間でした」と現地の東京ドームで観戦した嵐のラストコンサートについてつづった。

「活動休止を宣言してからの最後のコンサートは、コロナのために無観客で行われました。誰もいないホールでそこにファンの方々がいるのと同じようにパフォーマンスをする5人、そして、それぞれの場所から応援するファンのみんなの顔を見ながら、あー、いつか、いつか、もう一度と思っていた私たちの為に彼らは約束を果たしたのです」と記した。

「ありがとう、26年、本当にありがとう」と5人に感謝。「一人ひとりが自分の言葉で感謝の言葉を伝える時間は本当に素敵でした。色々な事があっても、こうして素晴らしい形で、最後まで5人が揃って嵐を、やり遂げ、アイドルであった26年にきちんと幕をおろした夜でした。これからの彼らのそれぞれの道を応援してやみません」とエール。「ありがとう、嵐」と感謝で締めた。