アイドルグループ「ラストアイドル」の元メンバー・安田愛里氏（26）が3日、自身のXを通じ、自身が経営する東京・港区の飲食店「安田食堂」を、6月いっぱいで閉店すると発表した。

安田は22年のグループ活動終了後に同店をオープン。麻布十番という立地で3年半、全て手作りの素材にこだわった無添加食堂を経営してきた。

この日、「突然のご報告になりますが、3年半続けてきた安田食堂を今月いっぱいで閉店することになりました」と発表。「アイドルという全く違う世界から、経験も知識もないまま飛び込んだ飲食業。右も左も分からない状態からのスタートでしたが、ここまで続けてこられたのは、お店に足を運んでくださった皆さん、応援してくださった皆さんのおかげです。本当に、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

続けて「麻布十番という場所でお店を続けていくことは、想像以上に簡単ではありませんでした」と吐露。「それでも私は、“体が喜ぶご飯を届けたい”“来てくれた人に少しでも元気になって帰ってほしい”そんな想いだけは妥協したくなくて、食材や一つ一つの内容にもこだわってきました」と思いを明かしたが「でも、色々なことが重なり、このままの形でお店を続けていくことが難しいという判断になりました」という。

「悔しさもあるけれど、このお店を通して出会えた景色や人たちは、私にとって一生の宝物です」と改めて感謝し「残り少ない時間にはなってしまいますが、最後にぜひご飯を食べに来てもらえたら嬉しいです。そして、直接“ありがとう”を伝えさせてください。最後まで、心を込めてお待ちしています」と呼びかけた。