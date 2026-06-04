桂枝曾丸、三代澤康司のラジオに登場 “太田光被害者の会”としてトーク
4日放送のABCラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」（月〜木 前9：00）では、ゲストに落語家の桂枝曾丸（かつら・しそまる）が出演する。
【画像】パーソナリティーを務める三代澤康司
ABCラジオにも多数の出演実績があり、和歌山弁落語の第一人者としても知られる落語家の枝曾丸が、親交が深いパーソナリティの三代澤康司アナ、番組パートナーの桂南天と、3人で賑やかなスタジオトークを展開する。
枝曾丸は、爆笑問題の太田光と深い親交があることでも知られている。全国のラジオ番組を熱心に聴いていることで有名な太田が、枝曾丸のレギュラー番組『しそまるの全開！金曜日』（和歌山放送）を偶然“発見”したことから2人の交流がスタートした。
今では、太田から熱烈な（？）いじりを受ける面々で構成された「太田光被害者の会」の一員を自認するほど、懇意の仲となった2人。番組内では、そんな太田との爆笑エピソードはもちろん、太田にまつわる“とある重要な告知”も（？）。
【画像】パーソナリティーを務める三代澤康司
ABCラジオにも多数の出演実績があり、和歌山弁落語の第一人者としても知られる落語家の枝曾丸が、親交が深いパーソナリティの三代澤康司アナ、番組パートナーの桂南天と、3人で賑やかなスタジオトークを展開する。
枝曾丸は、爆笑問題の太田光と深い親交があることでも知られている。全国のラジオ番組を熱心に聴いていることで有名な太田が、枝曾丸のレギュラー番組『しそまるの全開！金曜日』（和歌山放送）を偶然“発見”したことから2人の交流がスタートした。
今では、太田から熱烈な（？）いじりを受ける面々で構成された「太田光被害者の会」の一員を自認するほど、懇意の仲となった2人。番組内では、そんな太田との爆笑エピソードはもちろん、太田にまつわる“とある重要な告知”も（？）。