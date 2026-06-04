息継ぎしているのに苦しいのはなぜ？「吐く」「吸う」「止める」の3ステップで水泳が劇的にラクになる！【水が怖い子でも泳げる!自信がつく!魔法のスイミングレクチャー】

【STEP2 息継ぎを学ぶ】水中と陸上はしくみが違う！トモキン式「息継ぎ」メソッド

みなさん、一度「深呼吸」をしてみましょう！ 息を鼻から吸って口から吐きましたよね。水泳の「息継ぎ」は、深呼吸とは“逆〟なんです。「口から吸って鼻から出す」、これが基本スタンスになります。

さらに、水泳の呼吸は、「鼻から息を吐く」「口から息を吸う」「息を止める」という３種類のサイクルを回転させて行います。この３つのリズムを守ると「息継ぎをしているのに苦しい」を回避できますよ。

水泳初心者の場合、90パーセント近くは「吐く」と「止める」ができていません。だから苦しく、ツラくなって泳いでいられなくなるわけです。でも、これって当たり前。なぜなら、普段の生活では、意識せずとも息を吸っているし、吐いているから。水泳の息継ぎを身につける上では、「吐く」と「止める」の意識を強く持たないといけません。これから、そのためのコツをレクチャーします。

＼「深呼吸」と「息継ぎ」はちょっとだけ違いがあるんだ／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン