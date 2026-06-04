ツクシはスギナの近くにある！春の訪れを告げるかわいい坊主頭【野草・山菜・きのこ図鑑】

ツクシはスギナの近くにある！春の訪れを告げるかわいい坊主頭

ツクシ（スギナ）トクサ科

春の訪れを告げるかわいい坊主頭

河川敷、庭先、空き地などあらゆる場所に発生し、一度生えると根絶が難しいスギナ。茎なのか葉なのかよくわからない独特の見た目をしているが、こう見えてシダ植物の仲間で、胞子で増える。春先に胞子をまくための組織（胞子茎）を出すが、これがツクシと呼ばれ、一般的に食用にされるのはこれ。柔らかくてほろ苦さがあり美味しいが、節ごとにはかまと呼ばれる葉が変形した組織があり、これを除去しないと食べられない。スギナは硬いためあまり食用にはされないが、江戸時代には救荒植物として利用されたらしい。現代では健康茶の原料になる。

● 採れる場所：身近

スギナあるところにツクシあり

胞子が成熟する前のものを採取するのがよいというが、胞子をまいたあとのものも問題なく食べられる。スギナでは栄養茎と胞子茎（つくし）はそれぞれ独立して地下茎から生えてくる。似たものにイヌトクサがあるが、こちらは栄養茎の先端に胞子嚢穂（つくしの頭）がつく。

【出典】『野草・山菜・きのこ図鑑』著：茸本 朗