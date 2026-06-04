東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.07　高値160.09　安値159.37

161.04　ハイブレイク
160.56　抵抗2
160.32　抵抗1
159.84　ピボット
159.60　支持1
159.12　支持2
158.88　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1597　高値1.1633　安値1.1595

1.1660　ハイブレイク
1.1646　抵抗2
1.1622　抵抗1
1.1608　ピボット
1.1584　支持1
1.1570　支持2
1.1546　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3418　高値1.3472　安値1.3412

1.3516　ハイブレイク
1.3494　抵抗2
1.3456　抵抗1
1.3434　ピボット
1.3396　支持1
1.3374　支持2
1.3336　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7921　高値0.7927　安値0.7867

0.8003　ハイブレイク
0.7965　抵抗2
0.7943　抵抗1
0.7905　ピボット
0.7883　支持1
0.7845　支持2
0.7823　ローブレイク