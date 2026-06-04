東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.07 高値160.09 安値159.37
161.04 ハイブレイク
160.56 抵抗2
160.32 抵抗1
159.84 ピボット
159.60 支持1
159.12 支持2
158.88 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1597 高値1.1633 安値1.1595
1.1660 ハイブレイク
1.1646 抵抗2
1.1622 抵抗1
1.1608 ピボット
1.1584 支持1
1.1570 支持2
1.1546 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3418 高値1.3472 安値1.3412
1.3516 ハイブレイク
1.3494 抵抗2
1.3456 抵抗1
1.3434 ピボット
1.3396 支持1
1.3374 支持2
1.3336 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7921 高値0.7927 安値0.7867
0.8003 ハイブレイク
0.7965 抵抗2
0.7943 抵抗1
0.7905 ピボット
0.7883 支持1
0.7845 支持2
0.7823 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.07 高値160.09 安値159.37
161.04 ハイブレイク
160.56 抵抗2
160.32 抵抗1
159.84 ピボット
159.60 支持1
159.12 支持2
158.88 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1597 高値1.1633 安値1.1595
1.1660 ハイブレイク
1.1646 抵抗2
1.1622 抵抗1
1.1608 ピボット
1.1584 支持1
1.1570 支持2
1.1546 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3418 高値1.3472 安値1.3412
1.3516 ハイブレイク
1.3494 抵抗2
1.3456 抵抗1
1.3434 ピボット
1.3396 支持1
1.3374 支持2
1.3336 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7921 高値0.7927 安値0.7867
0.8003 ハイブレイク
0.7965 抵抗2
0.7943 抵抗1
0.7905 ピボット
0.7883 支持1
0.7845 支持2
0.7823 ローブレイク