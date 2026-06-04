３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６２０ドル安 ナスダックは１０日ぶり反落 ３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６２０ドル安 ナスダックは１０日ぶり反落

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３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６２０．７２ドル安の５万０６８７．０７ドルと６日ぶり反落。イランによるクウェートなどへの攻撃や、米軍による船舶攻撃などが伝わるなか、米原油先物相場と米長期金利が上昇し、主力株の重荷となった。もっとも半導体関連の一角が買われ、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は１％を超す上昇となった。



ＩＢＭ＜IBM＞やセールスフォース＜CRM＞が大幅安。スプリンクラー＜CXM＞が冴えない展開となり、サークル・インターネット・グループ＜CRCL＞が急落した。半面、シェブロン＜CVX＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞がしっかり。メドトロニック＜MDT＞が株価水準を切り上げ、ゲームストップ＜GME＞が高い。



ナスダック総合株価指数は２３９．９３ポイント安の２万６８５３．９７と１０日ぶり反落となった。マイクロソフト＜MSFT＞やエヌビディア＜NVDA＞が売られ、パロ・アルト・ネットワークス＜PANW＞が軟調推移。マイクロストラテジー＜MSTR＞やパランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞、ハネウェル＜HON＞が値を下げた。一方、メタ・プラットフォームズ＜META＞が頑強。マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が買われ、サンディスク＜SNDK＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS