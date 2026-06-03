プーマが日本代表着用の新作サッカースパイク発表、左右非対称の鮮烈ピンクカラー

「プーマ（PUMA）」が、新サッカースパイクコレクション「ショータイムパック（SHOWTIME PACK）」の発表会を行った。同コレクションは6月12日に開幕を控えるFIFAワールドカップ2026に合わせたもので、全国のプーマ店舗と公式オンラインストア、一部取扱店で販売している。

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新作は、「STEAL THE SHOWTIME」をコンセプトに、W杯という世界最高の舞台でスポットライトを勝ち取って欲しいという思いを込めデザイン。鮮やかなネオンピンクを軸にブルー、イエローを組み合わせ、2014年発売の「トリックパック（TRICK PACK）」に着想を得た左右非対称のカラーリングを取り入れた。ラインナップは、「FUTURE 9 ULTIMATE」「ULTRA 6 ULTIMATE」「KING 20 ULTIMATE」の3種類（各35300円）を用意する。

同ブランドの馬渕シニアマーチャンダイジングマネージャーは、新作のデザインについて「芝のグリーンをバックにした時に最も目立つカラーを選んだ」とコメント。選手たちが同スパイクを初めて実戦で着用した先日のアイスランド戦でも、そのカラーリングについて想定以上の反響があったという。「最近は若い方を中心に派手なデザインのスパイクが浸透しているが、ショータイムパックはその中でもキャッチーだったのではないか。狙い通りの反応を得られたので、今後の動き出しに期待している」と馬渕氏。W杯での日本代表の活躍に期待するところを問うと「個人的な気持ちとしてベスト4......いや、やはり優勝が見たい。我々の契約選手であるキャプテンの遠藤航選手も、最高の景色を目指すと常々口にしている。我々のスパイクが少しでもその後押しになれば」と思いを語った。

プーマ：公式オンラインストア