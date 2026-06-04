MLBは3日（日本時間4日）、月間最優秀選手（MVP）を発表。ナ・リーグ投手部門はフィリーズの先発左腕、クリストファー・サンチェス投手（29）が選ばれ、ドジャースの大谷翔平投手（31）は2カ月連続受賞を逃した。

サンチェスは5月5試合に登板し、計39回を投げ4勝0敗、防御率0・00と圧巻の成績を残した。ブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーも6試合、計38回1/3を投げ5勝0敗、防御率0・23、大谷も4試合、計25回を投げ3勝1敗、防御率1・08とハイレベルな争いを繰り広げたが、サンチェスに軍配が上がった。

ナ・リーグの野手部門はレッズのジェフリー・ブルデー外野手が初受賞。オフにアスレチックスから戦力外となったブルデーは今季、レッズと契約を結んだ。開幕は3Aでスタートしたが4月末に昇格すると、5月は打率・301、8本塁打、25打点の好成績を残した。

ア・リーグの投手部門はアストロズの先発右腕、スペンサー・アリゲッティが初受賞。5試合で4勝1敗、防御率0・93だった。

野手部門はアスレチックスのニック・カーツ内野手が選ばれ、打率・333、5本塁打、26打点だった。

また、月間最優秀新人はア・リーグがホワイトソックスの村上宗隆、ナ・リーグがロッキーズのトビー・ラムフィールドが選ばれた。