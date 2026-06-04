100均で買えると思わなかった！平成っぽいデザインが可愛すぎ♡丈夫で便利なモバイルグッズ

今回は、ダイソーで見つけた充電用ライトニングケーブルをご紹介します！コネクタにキラキラなラインストーンがあしらわれた、平成レトロなデザインが可愛すぎ♡デコレーション要らずで簡単に個性を出せます。短めのケーブルで外出先で使いやすく、持ち運びにも便利。ケーブル自体も太くて丈夫で、実用性もバッチリです◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：充電専用ケーブル（ライトニング、5V／2.4A、1m、ラインストーンコネクタ）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：1m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480359458

ラインストーンデコが平成っぽい♡ダイソーで可愛いライトニングケーブルを発見！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『充電専用ケーブル（ライトニング、5V／2.4A、1m、ラインストーンコネクタ）』という商品。

おしゃれなデザインの充電専用ライトニングケーブルです。オンラインストアで新作アイコンがついていたので新商品だと思われます。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。

コネクタ部分にキラキラなラインストーンがあしらわれた、平成レトロ感たっぷりなデザイン♡自分でデコレーションするのは大変ですが、これなら最初からデザインされているので、簡単に個性を出せます！

ケーブル自体も太くて丈夫なタイプ。見た目だけではなく、実用性もバッチリです。

筆者はライトニングケーブルと気付かずに購入してしまったのですが、ライトニングケーブルユーザーにとっては嬉しいかぎり！今後、このデザインでType-Cバージョンも発売されることを望みます。

ちなみに、コネクタは片面接触の仕様となっています。

ライトニングケーブル対応のiPhoneやiPad、AirPodsなどのApple製デバイスの充電に使用できます。

ケーブル自体はやや短めなので、外出時にも使いやすいです。嵩張りにくいため、持ち運び用にもおすすめですよ。

今回は、ダイソーの『充電専用ケーブル（ライトニング、5V／2.4A、1m、ラインストーンコネクタ）』をご紹介しました。

最近は入手しにくくなってきているライトニングケーブルですが、ラインストーン付きの可愛いデザインをお得に買えるのはダイソーだけ！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。