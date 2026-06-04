企業努力に脱帽！100円って信じられない！専門店なら倍以上しそうなDIYグッズ
商品情報
商品名（左から）：ワッペン（もこもこ、ひつじ、あるぱか）／ワッペン（もこもこ、しょくぶつ）／ワッペン（もこもこ、くま、いぬ）
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480733609／4550480733593／4550480733586
小物を自分好みにデコレーション！ダイソーの手芸グッズが専門店級なんです！
ダイソーの手芸用品売り場で見つけた『ワッペン（もこもこ、ひつじ、あるぱか）』と『ワッペン（もこもこ、しょくぶつ）』と『ワッペン（もこもこ、くま、いぬ）』は、思わず価格を疑ってしまうほど完成度の高いDIYアイテム。
100円とは思えない仕上がりで、手芸専門店で購入すれば400〜500円ほどしてもおかしくないクオリティなんです。
シールタイプなのでノートやビン、缶など、布以外にも様々な所に貼れます。
ダイソーのワッペンの使い方は？実際に使ってみた！
ワッペンはボアのようなふわっとした質感が特徴で、温かみのある雰囲気が◎さらに部分的に刺繍が施されており、細かいディテールまでしっかり作り込まれています。
今回は布にアイロンで付けてみました。まずは、はくりシートをはがして接着したいところにワッペンを置きます。
次にアイロンをドライ・中温（150℃）に保ち、あて布をして表と裏からそれぞれ40秒間両手で力を加え、接着します。
完全に冷ましたら完成！説明通りの手順でしっかりと接着でき、キレイに仕上がりました。
小物入れなどに貼るだけで、簡単にオリジナルデザインへとアレンジできるため、ハンドメイド初心者でも扱いやすいのが嬉しいポイントです。
今回はダイソーの『ワッペン（もこもこ、ひつじ、あるぱか）』と『ワッペン（もこもこ、しょくぶつ）』と『ワッペン（もこもこ、くま、いぬ）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。