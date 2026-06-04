「姫枠すぎる」宮舘涼太、豪華俳優陣との「食事会直後の1枚」にファン歓喜！ 「舘様が舘ちゃますぎる」
新ドキュメント&トーク番組『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜』（TBS系）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月2日、投稿を更新。豪華メンバーでの「食事会直後の1枚」を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】宮舘涼太＆豪華俳優陣の集合ショット
宮舘さんのファンからは「姫枠すぎる」「舘様が可愛がられてる！」「舘様が舘ちゃますぎる」「ダブルピースのありえない可愛さ」などの声が。ほかにも「個性的なメンバーですね！」「めちゃめちゃ豪華すぎる」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】宮舘涼太＆豪華俳優陣の集合ショット
「舘様が可愛がられてる！」同アカウントは「食事会直後の1枚 果たしてどんな食事会だったのか」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の本木雅弘さん、Snow Manの宮舘涼太さんら、そうそうたるメンバーでの集合ショットです。宮舘さんは中央でダブルピースをしており“後輩感”が際立っています。
予告映像も公開また、1日には予告映像も公開。「芸能人が名店での食事会の幹事になったらどんな人を呼んでどんな食事会になるのか？」「幹事:本木雅弘の食事会を覗き見る」と、番組概要も記載されています。放送は8日22時〜を予定。楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)