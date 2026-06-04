【UA Monsters デストロイア（完全体）】 12月下旬 発売予定 価格：59,180円

メガハウスは、フィギュア「UA Monsters デストロイア（完全体）」を12月下旬に発売する。価格は59,180円。受注受付期間は6月5日13時から8月上旬まで。

「UA Monsters」シリーズに、「ゴジラVSデストロイア」のデストロイア（完全体）が登場。完全新規造形にて、シリーズ最大級のスケールでの立体化となっている。頭頂からつま先、尻尾先端まで全身隈なく精密なディテールで作り込み、怪獣としてのリアリティを追求。デストロイア（完全体）の特徴的な眼は、クリアパーツの内側からモールドを施すことで奥行きのある造形で表現されている。

ギミックON1では、両眼、角の発光とともにデストロイア（完全体）の迫力ある咆哮音が数種類鳴り響く。ギミックON2では、デストロイア（完全体）の代表的な技をイメージしたギミックが連発する。口から発射する「オキシジェン・デストロイヤー・レイ」や、ミクロオキシゲンを放出しながらゴジラ（1995）の体表を切り裂く「ヴァリアブル・スライサー」をイメージしたLED発光と音声の連動ギミックが再生される。

UA Monsters デストロイア（完全体）

12月下旬 発売予定

価格：59,180円

製品概要

サイズ：頭頂高約360mm、約410×650×540mm（高さ×幅×奥行）

原型製作：SUGI

素材：PVC

【セット内容】

・塗装済み完成品…1

・専用台座…1（LED発光＆サウンドギミック内蔵）

・ステッカー…2

・尻尾用支柱…1

【LED発光＆サウンドギミック】

・目、角が発光

・ON1で各種咆哮音再生

・ON2でオキシジェン・デストロイヤー・レイ発射ギミック再生、ヴァリアブル・スライサー発動ギミック再生

※単4電池×3本使用［別売り］

【受注サイト】

プレミアムバンダイ、あみあみ、でじたみん、ボークス、イエローサブマリン（一部店舗を除く）、ゴジラ・ストア

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