【G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ ゼロ［20th Anniversary 再販］】 受注期間：6月5日13時～8月上旬 発送月：12月下旬予定 価格：22,000円

メガハウスは、フィギュア「G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ ゼロ【20th Anniversary 再販】」の予約をプレミアムバンダイ、アニメイト、あみあみ、でじたみんで6月5日13時から8月上旬まで受け付ける。価格は22,000円。商品の発送は12月下旬を予定している。

「コードギアス」20周年を記念して、「コードギアス 復活のルルーシュ」からゼロが再登場。キャラクターデザイン・木村 貴宏氏の徹底監修により、造形、彩色共にハイクオリティな仕上がりとなっており、ゼロマスク、ノーマルフェイス、ギアスフェイス2種（両目／片目）と4パターンの表情が楽しめるほか、差し替えによりマスクを抱えたポージングも再現できる。

今回は、「コードギアス」20周年を記念したアニバーサリー再販として商品パッケージを一新。「コードギアス 復活のルルーシュ」の「設定資料集」を収録した特別仕様となっている。

「G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ ゼロ【20th Anniversary 再販】」

受注期間：6月5日13時～8月上旬

発送月：12月下旬予定

価格：22,000円

受注サイト：プレミアムバンダイ、アニメイト、あみあみ、でじたみん

原型製作：今井優（新居興業）

彩色：Tc

【商品構成】

・彩色済み完成品フィギュア…1

・差し替え顔パーツ…3

・腕パーツ…1

・専用台座…1

・【20th Anniversary 特典】設定資料集…1

【商品サイズ】

全高約250mm

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