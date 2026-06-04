「I’m touched」の意味は？うれしい気持ちを伝えるフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I’m touched」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 感動を表すフレーズで、「I'm moved」とは少し違った意味になります。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「感動した」でした！ 「I’m touched」は「感動した」という意味のフレーズ。 似た表現に「I’m moved」があります。こちらは、本や映画など何か「物」の影響を受けて感動したときに。 それに対して、「I’m touched」は人や動物などが行った行動に対して感動したときによく使われます。 「She was touched that her boy friend remembered her birthday.」

（彼女は彼氏が誕生日を覚えていたことに感動した） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部