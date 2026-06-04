サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が３日（日本時間４日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで始動した。最高気温が３４度に達した暑さの中、元日本代表ＭＦ長谷部誠コーチ（４２）は軽快な動きで選手らをサポート。３チームに分かれたミニゲームでは、フリーマンとして“フル出場”を果たした。

中央の名波浩コーチが号令とともにボールを高く上げると、正三角形型にゴールが置かれた３チームが一斉にゴールを目指す。その３チーム全てのフリーマンを務めた４２歳の長谷部コーチ。パスを受け、さばいてまた移動。３チームの選手は交代制だったこともあり、おそらく選手の誰よりも動いていたが、練習後も涼しい顔だった。

選手との距離感の良さもうかがえた。コンタクトプレーからボールが長谷部コーチのもとに届き、どのチームのボールなのか、微妙な時があった。その際、長谷部コーチが“味方”にならなかったチームから「ハセさん！こっち！なんで！」とツッコミ。合宿初日は笑顔も多く見られる、いい雰囲気の練習だった。