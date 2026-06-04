日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2885（+4.0　+0.14%）
ホンダ　1479（-17.5　-1.17%）
三菱ＵＦＪ　3114（-23　-0.73%）
みずほＦＧ　7572（-61　-0.80%）
三井住友ＦＧ　6129（-19　-0.31%）
東京海上　7066（-32　-0.45%）
ＮＴＴ　148（+0.2　+0.14%）
ＫＤＤＩ　2699（-7.5　-0.28%）
ソフトバンク　218（-0.7　-0.32%）
伊藤忠　1843（-15.5　-0.83%）
三菱商　4956（-23　-0.46%）
三井物　5028（-31　-0.61%）
武田　4812（+64　+1.35%）
第一三共　2417（-100　-3.97%）
信越化　7748（-58　-0.74%）
日立　5261（-9　-0.17%）
ソニーＧ　3554（-65　-1.80%）
三菱電　6036（-49　-0.81%）
ダイキン　23597（-198　-0.83%）
三菱重　3538（-35　-0.98%）
村田製　10310（-110　-1.06%）
東エレク　59874（-1026　-1.68%）
ＨＯＹＡ　27486（-9　-0.03%）
ＪＴ　6090（-22　-0.36%）
セブン＆アイ　1873（-14.5　-0.77%）
ファストリ　78508（+88　+0.11%）
リクルート　10630（-290　-2.66%）
任天堂　7319（-138　-1.85%）
ソフトバンクＧ　8389（+74　+0.89%）
キーエンス（普通株）　80365（-265　-0.33%）