日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2885（+4.0 +0.14%）
ホンダ 1479（-17.5 -1.17%）
三菱ＵＦＪ 3114（-23 -0.73%）
みずほＦＧ 7572（-61 -0.80%）
三井住友ＦＧ 6129（-19 -0.31%）
東京海上 7066（-32 -0.45%）
ＮＴＴ 148（+0.2 +0.14%）
ＫＤＤＩ 2699（-7.5 -0.28%）
ソフトバンク 218（-0.7 -0.32%）
伊藤忠 1843（-15.5 -0.83%）
三菱商 4956（-23 -0.46%）
三井物 5028（-31 -0.61%）
武田 4812（+64 +1.35%）
第一三共 2417（-100 -3.97%）
信越化 7748（-58 -0.74%）
日立 5261（-9 -0.17%）
ソニーＧ 3554（-65 -1.80%）
三菱電 6036（-49 -0.81%）
ダイキン 23597（-198 -0.83%）
三菱重 3538（-35 -0.98%）
村田製 10310（-110 -1.06%）
東エレク 59874（-1026 -1.68%）
ＨＯＹＡ 27486（-9 -0.03%）
ＪＴ 6090（-22 -0.36%）
セブン＆アイ 1873（-14.5 -0.77%）
ファストリ 78508（+88 +0.11%）
リクルート 10630（-290 -2.66%）
任天堂 7319（-138 -1.85%）
ソフトバンクＧ 8389（+74 +0.89%）
キーエンス（普通株） 80365（-265 -0.33%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2885（+4.0 +0.14%）
ホンダ 1479（-17.5 -1.17%）
三菱ＵＦＪ 3114（-23 -0.73%）
みずほＦＧ 7572（-61 -0.80%）
三井住友ＦＧ 6129（-19 -0.31%）
東京海上 7066（-32 -0.45%）
ＮＴＴ 148（+0.2 +0.14%）
ＫＤＤＩ 2699（-7.5 -0.28%）
ソフトバンク 218（-0.7 -0.32%）
伊藤忠 1843（-15.5 -0.83%）
三菱商 4956（-23 -0.46%）
三井物 5028（-31 -0.61%）
武田 4812（+64 +1.35%）
第一三共 2417（-100 -3.97%）
信越化 7748（-58 -0.74%）
日立 5261（-9 -0.17%）
ソニーＧ 3554（-65 -1.80%）
三菱電 6036（-49 -0.81%）
ダイキン 23597（-198 -0.83%）
三菱重 3538（-35 -0.98%）
村田製 10310（-110 -1.06%）
東エレク 59874（-1026 -1.68%）
ＨＯＹＡ 27486（-9 -0.03%）
ＪＴ 6090（-22 -0.36%）
セブン＆アイ 1873（-14.5 -0.77%）
ファストリ 78508（+88 +0.11%）
リクルート 10630（-290 -2.66%）
任天堂 7319（-138 -1.85%）
ソフトバンクＧ 8389（+74 +0.89%）
キーエンス（普通株） 80365（-265 -0.33%）