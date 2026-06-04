デイリーヤマザキで「爽健美茶」無料券をゲットできるのは6月8日まで！「冷やし麺」増量キャンペーンも開催中。

デイリーヤマザキは、2026年6月2日から「1個買うと1個もらえる」をはじめとするお得なキャンペーンを開催しています。

パンやお菓子がお得

【爽健美茶 無料券】

6月2日から8日までの期間、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」（650ml）を1本購入すると、「爽健美茶」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月9日から22日まで。

【麺とスープ2倍増量】

6月2日から8日までの期間、「冷しねぎ盛 中華そば」と「冷し中華」がそれぞれ値段そのままで麺とスープが2倍増量に。

「冷し中華」は九州のみ、「冷しねぎ盛 中華そば」は九州を除く全国で販売しています。

【パン最大20円引き】

6月2日から8日までの期間、対象の食事パンは20円引き（一部商品は10円引き）、「Yamazaki Best Selection」の対象パンは10円引きになります。

食事パンのキャンペーンは、秋田県・青森県は対象外です。

【小袋スナックまとめ買いで10円引き】

6月2日から15日までの期間、対象の小袋スナックを2個一緒に購入するごとに10円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●東ハト ポテコ うましお 小袋

●東ハト なげわ うましお 小袋

●カルビー かっぱえびせん 小袋

●カルビー サッポロポテト ベジタブル 小袋

●カルビー さやえんどう しお 小袋

【クラフトボス世界のTEA30円引き】

6月2日から15日までの期間、サントリー「クラフトボス」の「ブラック」「ラテ」「甘くないイタリアーノ」「ミルクラテ」（各500ml）のいずれか1本を購入すると、次回「クラフトボス 世界のTEA」の「贅沢ミルクティー」「チャイラテ」「フルーツティーエード」「りんご＆洋梨」（各600ml）のいずれか1本に使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポンの利用期間は6月2日から22日まで。

【対象の飲料が値引き】

6月2日から7月6日までの期間、対象の飲料をお得価格で販売中です。

対象商品は以下の通り。

●レッドブル・シュガーフリー（250ml）...230円→210円

●レッドブル・エナジードリンク（355ml）...289円→259円

●タリーズ バリスタズブラック キリマンジャロ（390ml）...189円→174円

●コカ・コーラ ジョージア香る微糖（370ml）...194円→172円

●コカ・コーラ 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー（440ml）...172円→157円

●アサヒ ぐんぐんグルト（500ml）...178円→161円

●アサヒ ドデカミンBIG（600ml）...171円→160円

●キリン 世界のキッチンからソルティライチ（500ml）...162円→159円

●大塚食品 クリスタルガイザー（700ml）...135円→130円

※画像は公式サイト・公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ