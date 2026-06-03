自宅介護でお風呂を介助するには？便利な福祉用具やサービスも紹介！

自宅での入浴介助は、転倒や溺水のリスクがある一方で、介護を受ける方の清潔を保ち、気分転換や安心感にもつながる大切なケアです。

しかし、「どこまで手伝えばよいのか」「介護者の負担を減らす方法はあるのか」と悩まれていないでしょうか。

本記事では自宅介護のお風呂介助について以下の点を中心に紹介します。

自宅介護でお風呂を介助する方法

お風呂の介助をサポートする福祉用具

入浴介助の負担を軽減させる方法

自宅介護のお風呂介助について理解するためにも、ご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

自宅介護でお風呂を介助する方法

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

お風呂で介助する前に何を準備すればよいですか？

お風呂の介助を始める前には、体調の確認、必要な物の準備、浴室環境を整備するの3つを行いましょう。

まず、介助を受ける方の体調を確認します。食前や食後すぐの入浴は避け、食後1時間ほど空けたうえで、体温や血圧、脈拍や呼吸、顔色や表情、食欲に変化がないかを確認します。発熱や息苦しさ、血圧の異常がある場合は、入浴を中止し、蒸しタオルで身体を拭く清拭に切り替えます。

次に、入浴に必要な物をあらかじめ脱衣所に揃えておきます。

バスタオル、着替え、オムツや尿取りパッド、ボディソープ、やわらかいスポンジ、保湿剤のほか、シャワーチェアや滑り止めマットなどの福祉用具も準備しておくと、介助中にその場を離れずに済みます。

最後に、浴室と脱衣所の環境を整えます。

冬場は急な温度差でヒートショックを起こしやすいため、室温は22～26度程度に温めておきましょう。

脱衣所での介助を教えてください

脱衣所での介助では、まず着替えられる環境を整えます。脱衣所は寒いと血圧が急に変化しやすいため、冬場は暖房を使って部屋や浴室との温度差を少なくしておきましょう。

着替えは、立ったままではなく椅子やシャワーチェアに座って行い、本人ができる部分はできるだけ自身で行ってもらい、難しい部分だけを介助します。

服を脱ぐときは、赤みやあざ、傷、床ずれがないか皮膚の状態も確認しましょう。

片麻痺がある場合は、脱ぐときは麻痺のない側から、着るときは麻痺のある側から行うと負担が少なくなります。ズボンも麻痺のある足から通します。

脱衣後に浴室へ移動するときは、段差や濡れた床に注意が必要です。手すりにつかまってもらうか、介助者が腕全体を支えてゆっくり移動します。片麻痺がある方では、浴室に入るときは麻痺のある側から、出るときは麻痺のない側から動いてもらいましょう。

入浴中の介助方法を教えてください

入浴中の介助は、まず身体を洗うところから始めます。シャワーの温度を確認し、椅子や床を温めた後、足元からゆっくりとかけ湯をして身体を慣らします。

髪や身体は、本人ができる部分はできるだけ自身で洗ってもらい、背中や頭など手が届きにくい部分だけを介助します。

洗う順番は、頭、顔、首、腕、胸、お腹、足、背中、尻、陰部の順が基本です。高齢の方は皮膚が弱いため、やわらかいスポンジを使って優しく洗い、脇や指の間、陰部など洗い残しやすい場所は丁寧に流します。

次に浴槽へ入るときは、手すりにつかまってもらい、介助者は後ろから腰を支えながらゆっくりまたいでもらいます。難しい場合は、バスボードや浴槽用の椅子を使いましょう。

浴槽のなかでは、足の裏を浴槽の壁につけ、少し前かがみになると姿勢が安定します。お湯につかる時間は5分程度を目安にし、顔色や息苦しさ、のぼせがないかを確認してください。

浴槽から出るときは、立ちくらみを起こしやすいため、急いで動かさず、椅子に座って身体を拭き、脱衣所へ移動しましょう。

お風呂で介助する際に注意すべきポイントはありますか？

お風呂で介助をするときは、転倒を防ぐこと、体調の変化に気付くこと、こまめに声をかけることが大切です。

まず、浴室や脱衣所は床が濡れて滑りやすく、転倒しやすい場所です。着替えや移動は立ったままではなく、椅子に座って行い、滑り止めマットや手すりを使いましょう。

次に、急な温度変化や長湯による体調不良に注意が必要です。冬場は脱衣所と浴室を暖かくして温度差を少なくし、お湯は40度前後、高血圧や心臓病がある方では37～38度程度に設定するのがおすすめです。

また、介助中は「お湯をかけますね」「熱くないですか」など、声をかけながら進めることも重要です。急に身体に触れたりお湯をかけたりすると驚いてバランスを崩すことがあるため、足の裏までしっかり拭いて転倒を防ぎ、水分補給をして体調を確認しましょう。

お風呂の介助をサポートする福祉用具

お風呂の介助にはどのような福祉用具があるとよいですか？

お風呂の介助では、転倒を防ぎ、身体を支えやすくする福祉用具があると便利です。

まず、身体を洗うときには、座ったまま使えるシャワーチェアがあります。背もたれや肘掛け付きのものなら、姿勢が安定しやすく、立ち上がりも楽になります。

浴槽に入るときには、浴槽用手すりがおすすめです。浴槽をまたぐのが難しい場合は、浴槽に腰掛けてから入れるバスボードを使うと、移動しやすくなります。

浴槽が深い場合は、浴槽の中に置く浴槽台を使うと、立ち座りしやすいでしょう。

また、浴室は床が滑りやすいため、滑り止めマットを敷くと転倒予防になります。脱衣所との段差が気になる場合は、すのこを置くと移動しやすくなります。

シャワーチェアやバスボードなどは、介護保険を利用して1～3割の自己負担で購入できるため、ケアマネジャーへ相談してみるとよいでしょう。

介護保険でレンタルできる入浴補助の福祉用具はありますか？

介護保険でレンタルできる入浴補助の福祉用具には、移動用リフトがあります。移動用リフトは、脱衣所から浴室へ移動するときや、浴槽に入ったり出たりするときに、身体を持ち上げて支える機械です。

浴室に置いて使うタイプや、持ち運べるタイプがあり、工事をしなくても使えるものは、介護保険を利用して借りられます。

どの福祉用具が利用できるかは、要介護度や自宅の状況によって異なるため、まずはケアマネジャーに相談してみましょう。

脱衣所や浴室の設備で工夫すべきことはありますか？

脱衣所や浴室の冬場は、寒い脱衣所から暖かい浴室へ移動すると、ヒートショックを起こしやすいため、脱衣所と浴室は22～25度くらいに暖めておきましょう。

また、着替えは立ったままではなく、椅子に座って行ってください。床は濡れると滑りやすいため、滑り止めマットを敷き、床に物を置かないようにしましょう。

さらに、浴槽に入るときは、浴槽の横や出入り口に手すりを付けると、つかまりながらゆっくり動きやすくなります。浴槽が高くてまたぎにくい場合は、浴槽台やバスボードを使うと、座ったまま入れます。

浴槽内での滑り込みによる溺水も重大な事故原因となるため、注意が必要です。

そして、脱衣所と浴室の段差をなくしたり、扉を引き戸に変えたりすると、さらに介助しやすくなります。

入浴介助の負担を軽減させる方法

お風呂での介助の負担を軽減させる方法はありますか？

お風呂での介助の負担を減らすには、一人で抱え込まないことが大切です。また、福祉用具を使うと負担を減らせます。

シャワーチェアや浴槽用手すりやバスボードを使えば、浴槽に入るときに抱え上げる必要が少なくなります。立ち上がりが難しい場合は、入浴介助ベルトや移動用リフトを使うことが推奨されています。

どうしても浴室まで行くのが難しいときは、蒸しタオルで身体を拭く清拭や、ベッドの上で使える洗身用具を使えば、清潔に保ちながら、介助する方の負担も軽くできます。

訪問入浴介護について教えてください

訪問入浴介護とは、自宅の浴室では入浴が難しい方のために、介護士の方が専用の浴槽を持って自宅を訪れ、入浴を介助するサービスです。主に寝たきりの方や、家族だけでは入浴介助ができない方、浴室が狭い、段差があるなどの理由で自宅での入浴が難しい方に利用されています。

利用するには、要介護1～5の認定を受けていて、主治医から入浴の許可をもらっていることが必要です。要支援1と2の方も、条件によっては介護予防訪問入浴介護を利用できるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

デイサービスでも入浴介助を受けられますか？

デイサービスでも入浴介助を受けられます。施設の浴室で、介護職員が着替えや移動、身体を洗うこと、浴槽の出入りまで手伝ってくれるため、自宅でのお風呂が難しい方や、家族の負担を減らしたい場合に利用されています。

利用するには、要介護認定や要支援認定が必要なため、どのサービスが合っているかは、ケアマネジャーに相談しましょう。

編集部まとめ

ここまで自宅介護のお風呂介助についてお伝えしてきました。

自宅介護のお風呂介助について、要点をまとめると以下のとおりです。

自宅でお風呂を介助する際は、事前に体調を確認し、必要な物品を揃えたうえで、浴室や脱衣所の温度を整えておくことが大切

お風呂の介助をサポートする福祉用具には、シャワーチェアや浴槽用手すり、バスボード、浴槽台、滑り止めマットなどがあり、転倒予防や動作の安定につながる

入浴介助の負担を軽減させるためには、福祉用具を活用し、抱え上げる場面を減らすことで、介助者や被介助者の双方の負担軽減が図れる

入浴介助は、清潔を保つだけでなく、心地よく過ごすためにも大切な支援の一つです。

無理のない方法を選びながら、安全に続けられる環境を整えていくことが、自宅介護を長く続けるうえで重要です。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

自宅でできる介護の方法｜わかやま介護サービス情報ネット

高齢者の入浴｜福ナビ とうきょう福祉ナビゲーション

介護保険の福祉用具：入浴補助用具｜公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット

訪問入浴介護とは｜公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット

介護保険と福祉用具「レンタル・販売対象種目」｜一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会

基礎知識｜JASPA介護リフト普及協会