ビールが骨粗しょう症予防になるって本当? ホップの秘密と飲み方の注意点を医師が解説

「矢吹整形外科」の矢吹先生によると、医療従事者の間であまり注目されていなかったのが、ビールのホップと骨粗しょう症の関係だそうです。飲料メーカーがプロモーションに利用したことで、急に日の目を見るようになってきたこの研究。この記事ではビールと骨粗しょう症の関係性について詳しく解説していきます。

監修医師：

矢吹 尚彦（矢吹整形外科 院長）

東海大学医学部卒業。大学病院や総合病院などで整形外科領域の診療を積んだ後の2004年、神奈川県横浜市に「矢吹整形外科」を開院。治療に限らず、トレーニングマシンを備え、各種運動のアドバイスもおこなっている。日本整形外科学会専門医。日本骨粗鬆症学会、日本抗加齢医学会の各会員。

編集部

そもそも、「ビールが骨粗しょう症を防ぐ」という説は、どこから出てきた話なのでしょうか？

矢吹先生

日本栄養・食糧学会で報告されたラットの研究が有名です。研究によると、ヒトに換算した場合、「体重60kgの成人で1日約100ml」のビールが骨密度減少に効果的とのことです。これは、ビールに含まれるホップ成分が関係していると考えられています。

編集部

なるほど。ビールというより「ホップ」が効くということなのですか？

矢吹先生

そういうことです。つまり、「ホップを含んだノンアルコール飲料」にも同じ効果が望めます。もっとも、コップ半分のビールとなると、かえって飲酒の呼び水になるかもしれないので、難しいところですよね。健康には、十分に配慮してほしいと思います。

編集部

実質、コップ半分だけ飲んで残りのビールを捨てるということは、考えにくいですよね？

矢吹先生

そうですね。残りをとって置いたとしても、炭酸が抜けてしまいますしね。現実には、「あるだけ飲む」ことになるのでしょう。なお、日本骨粗鬆症学会では別途、アルコールによる骨粗しょう症リスクを呼びかけています。アルコールには利尿作用があり、体内のカルシウムを排出してしまうからです。

編集部

そのまま深酒に入ってしまうと、肝臓にもよくないですよね。

矢吹先生

はい。同ラット研究が、「お酒を飲む口実」として使われると問題ですよね。骨粗しょう症対策としてのカルシウム補給なら牛乳でも可能ですし、説は説としてあるものの、自分の都合のいいように受けとらないようにお願いします。

監修医師：

矢吹 尚彦（矢吹整形外科）

東海大学医学部卒業。大学病院や総合病院などで整形外科領域の診療を積んだ後の2004年、神奈川県横浜市に「矢吹整形外科」を開院。治療に限らず、トレーニングマシンを備え、各種運動のアドバイスもおこなっている。日本整形外科学会専門医。日本骨粗鬆症学会、日本抗加齢医学会の各会員。

※この記事はメディカルドックにて＜「ビールに用いられるホップが骨粗しょう症予防に効果的」このウワサを医学的な視点から解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。