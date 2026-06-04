米国市場データ ＮＹダウは620ドル安と6日ぶりに反落 （6月3日）
― ダウは620ドル安と6日ぶりに反落、米国とイランの攻撃応酬で和平合意期待が後退 ―
ＮＹダウ 50687.07 ( -620.72 )
Ｓ＆Ｐ500 7553.68 ( -56.10 )
ＮＡＳＤＡＱ 26853.98 ( -239.92 )
米10年債利回り 4.498 ( +0.052 )
ＮＹ(WTI)原油 96.02 ( +2.26 )
ＮＹ金 4466.9 ( -53.0 )
ＶＩＸ指数 16.06 ( +0.29 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 68240 ( -320 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 68245 ( -315 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50687.07 ( -620.72 )
Ｓ＆Ｐ500 7553.68 ( -56.10 )
ＮＡＳＤＡＱ 26853.98 ( -239.92 )
米10年債利回り 4.498 ( +0.052 )
ＮＹ(WTI)原油 96.02 ( +2.26 )
ＮＹ金 4466.9 ( -53.0 )
ＶＩＸ指数 16.06 ( +0.29 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 68240 ( -320 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 68245 ( -315 )
※( )は大阪取引所終値比
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