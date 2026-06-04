― ダウは620ドル安と6日ぶりに反落、米国とイランの攻撃応酬で和平合意期待が後退 ―

ＮＹダウ 　　　50687.07 ( -620.72 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7553.68 ( -56.10 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26853.98 ( -239.92 )
米10年債利回り　　4.498 ( +0.052 )

ＮＹ(WTI)原油 　　96.02 ( +2.26 )
ＮＹ金 　　　　　4466.9 ( -53.0 )
ＶＩＸ指数　　　　16.06 ( +0.29 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　68240 ( -320 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　68245 ( -315 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース