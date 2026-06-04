中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「日本旅行で最も我慢できないことは？」との質問があり、中国ネットユーザーから多くの反応が寄せられた。

特に多かったのは、「ごみ箱がない」ことに関する不満だった。「食べ歩きができないし、食べ終わってもごみ箱がない」「ごみ箱がないから1日中ごみを持ち歩くことになる。ホテルに戻ってもごみ箱が小さい」「ごみ箱がないから、飲み終わったペットボトルをずっとバッグに入れて持ち歩かなきゃいけない」といった声が見られた。また、「子どもとソフトクリームを食べた後、ごみ箱がないから時計店で捨てさせてもらおうと思ったら、結局時計を一つ買ってしまった」というエピソードも寄せられた。

次に目立ったのは、地下鉄や駅の複雑さに関するコメントで、「地下鉄が複雑すぎる」「新宿駅の地下街からなかなか脱出できない」「エスカレーターがない地下鉄駅が結構多い」「地下鉄の乗り場を見つけるのが少し大変なくらいで、他は完璧だと思う」「地下鉄はエレベーターがない場所が多くて、スーツケースを持ち上げ続けていたら手が痛くなった」「地下鉄も階段を上り下りしなきゃいけないし、乗り間違えたときの乗り換えが本当に面倒。同じ駅を複数の鉄道会社が使っているから、中国みたいに反対ホームへ行けば済む話じゃない」といった体験談が見られた。

また、「トイレットペーパーが超超超超薄い」「最初は命より薄いんじゃないかと思うくらい薄いトイレットペーパーに慣れなかった」「トイレットペーパーが薄すぎる。とはいえ理解はできる。日本のトイレットペーパーはそのまま便器に流せるし、水にすごく溶けやすいからね」など、トイレットペーパーの薄さを挙げるコメントも複数寄せられた。

移動手段については、「タクシー料金が高すぎて（使えないので）、足も靴も酷使することになる」「タクシー代が高すぎる。でもタクシー自体は本当にきれい。明るくて整然としていてほこり一つなく、空気清浄機まで付いている。あの日本式の接客サービスの分だけ高いんだろうな」「車がない。タクシーは高いし、チャーターも高い。右ハンドルの車は運転できないし、結局どこへ行くにも歩くことになる」など、交通費の高さに言及する声も見られた。

さらに、「朝食専門店がない」「冷たい水しか出てこない」「何よりも温かい野菜料理が少ないこと」「生ものや冷たい料理が多いし、野菜や果物も高い」などの食文化の違いを挙げる人や「予約、そして行列」「とにかく何をするにも並ぶ。ありとあらゆる場面で行列」といった行列文化への不満を挙げる人がいたほか、「ショッピングモールが閉まるのが早すぎる」「座れる場所が少ない。ショッピングモールでベンチ探しに苦労した」「ホテルのチェックイン時間が不便だし、チェックアウトも早すぎる」「出前やデリバリーの選択肢が少ない。もっと充実していたらいいのに」といった声も上がっている。

一方で、「中国と比べれば、ほとんどのことは我慢できる」「日本人の秩序意識の高さには本当に驚かされた」「おいしいものが多すぎるのに、胃袋が小さすぎる」「一つ挙げるなら、買い物する時間が全然足りないこと」「日本で一番すごいと思ったのは公衆トイレの清潔さ。これは本当に比べものにならない。中国人観光客が多いエリアを除けば」といったコメントも寄せられ、日本旅行そのものへの満足度の高さもうかがえた。（翻訳・編集/岩田）