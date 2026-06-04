J2新潟は3日、新潟・聖籠町のアルビレッジで実戦練習などを行い、6日にホームで行う札幌戦へ向けて準備を進めた。プレーオフラウンド第2戦で7・8位決定戦となる同戦が今季最終戦。5月30日の同ラウンド初戦の鹿児島戦は腰を痛めて途中交代したDF船木翔（28）は築き上げたコンパクトな守備で主導権を握り、リーグ7位を決める。

雨が降る練習場に、低い声が響く。守備陣のリーダー役としてラインを設定する指示は細かく、妥協を許さない。攻撃的な守備から主導権を握るイメージを描く船木は「ボールを奪いたい場所を全員で共有したい。センターバックに狙いがないと、前の選手も（プレスに）行きづらい。そこは自分が声をかけながらやりたい」と言葉に力を込める。

プレーオフラウンド第1戦の鹿児島戦は後半に相手との接触で腰を痛めて途中交代。試合は0―0のまま延長に入り、後半にFKから失点して敗れた。「凄く迷惑かけた。申し訳ない気持ちでピッチを去った」と言う船木は、すぐに気持ちを切り替えて自宅で映像をチェック。ロングボールを多用する相手とは言え、敵陣深くでボールを奪った場面がなかったことを課題と捉えた。

「自分たちの良さは前でボールを奪ってショートカウンター。押し込んで、ボールをそこで奪いたい」と船木。すでに札幌の映像も確認済みで、この日は前線の選手へ細かく指示を送り、最終ラインの高さも意識する。4月12日の高知戦での接触プレーで喉を痛めてから「高い音が出なくなって、大きな声を出そうと思うと低めに出さないといけない」と苦笑するが「どんな状況でも声を出して、試合に勝ちたいのはチームの中で一番だと思っている」と胸を張る。

13日のオールスターへの出場も決まった。「ベストイレブンでオールスターに入ったのはうれしい」と目を輝かせ、その試合で指揮を執る船越優蔵監督にも「今年たくさん試合に出してもらって感謝している」と思いを語る。

今季最終戦へ向け、船木は「前の試合の悔しさを全員がぶつけて勝てればいい」と見据える。サポーターと笑顔で今季を締めくくり、オールスターにも勢いを持って臨む。（西巻 賢介）

○…13日にMUFG国立で開催されるオールスターには、西A組の10チームでは最多となる10選手が参加する。ファン投票で出場が決まった藤原奏に加え、地域リーグラウンドベストイレブンの船木、Jリーグ推薦で早川、シマブク、若月、田代、佐藤、奥村、笠井、小野の参加が決定。ファン投票で選出されたバウマンとモラエスは負傷で出場を辞退する。