部屋の換気でやってはいけない“NG3選”、驚きの声「ダメなんですね」
“掃除屋が教える1分楽ピカ術”をテーマに役立つ掃除・ライフハックを公開している、こまちさん（@komachi_kurashi_）が4日までに自身のインスタグラムを更新。効率よく部屋の空気を入れ替えるための「部屋の換気NG3選」を紹介した。
【画像】「もしかしてこれやってない？」部屋の換気方法
こまちさんは動画の中で、サーキュレーターの正しい使い方を解説。窓が1つ、または2つでも近い場合は「窓を開け、外に向かってサーキュレーターを動かす。（内側に向けない！首振り機能は使わない！）」、窓がない場合は「ドアを全開にし、サーキュレーターを入り口付近に置いて、部屋の外に向かって動かす」といった換気テクニックを公開した。
この投稿に、コメント欄では「首振り！ダメなんですね」といった、目から鱗の正しい方法に驚くコメントが寄せられた。
普段は洗剤の使い分け方などのお得情報を紹介しているこまちさん。かつて夫に「おめぇに新築なんかもったいねぇ」と言われたエピソードを明かしつつも、現在は年間100棟以上の新築クリーニングを手がけるプロの掃除屋として活躍中。「我が家の掃除は基本【時短、ラク家事】です。掃除苦手な人一緒に頑張ろう」と呼びかけ、掃除が苦手な人でも実践できるアイデアを多数発信している。
【画像】「もしかしてこれやってない？」部屋の換気方法
こまちさんは動画の中で、サーキュレーターの正しい使い方を解説。窓が1つ、または2つでも近い場合は「窓を開け、外に向かってサーキュレーターを動かす。（内側に向けない！首振り機能は使わない！）」、窓がない場合は「ドアを全開にし、サーキュレーターを入り口付近に置いて、部屋の外に向かって動かす」といった換気テクニックを公開した。
普段は洗剤の使い分け方などのお得情報を紹介しているこまちさん。かつて夫に「おめぇに新築なんかもったいねぇ」と言われたエピソードを明かしつつも、現在は年間100棟以上の新築クリーニングを手がけるプロの掃除屋として活躍中。「我が家の掃除は基本【時短、ラク家事】です。掃除苦手な人一緒に頑張ろう」と呼びかけ、掃除が苦手な人でも実践できるアイデアを多数発信している。