歌手で女優、タレントの本田理沙が2日、自身のインスタグラムで5月30日に都内で開催したライブについて記し、駆けつけた芸能人とのショットもアップした。



【写真】37年の付き合い オシャレにきめたBro.KORNに寄り添う姿

「無事に幕を下ろすことができました。」とライブの成功を伝えた本田。バンドメンバーや関係者、会場に足を運んだファンなど「このステージに関わってくださったすべての皆様へ、心より感謝申し上げます。」と思いを記した。



本田は1971年生まれ、大分県出身。88年にデビューし、アイドル歌手として活躍するも97年にストーカー被害をきっかけに芸能界を引退。故郷の大分に戻って、現役ママドルとして芸能活動を再開している。



1日には歌手・北岡夢子やバブルガム・ブラザーズのBro.KORN(ブラザーコーン)とのショットも公開し、北岡とは以前に大阪で偶然再会したと思ったら「理沙ちゃんのステージを見に来た！」と返され、胸がいっぱいになったというエピソードも紹介した。



北岡はライブ翌日にインスタグラムを更新。「同期で88年デビュー本田理沙ちゃん のライブにお友達と行ってきました」と報告し、「セクシーでいながらカッコ良く決めた ステージの後は アイドル当時復活のキュートな姿で登場！ 胸が熱くなりました♡ 同期が、今も輝いて歌う姿を観せて くれることが本当に嬉しい!!!」と喜びをストレートに伝えている。



また、37年の付き合いになるブラザーコーンとは「たくさんの相談に乗っていただき、いつも温かく見守っていただいています」と関係の深さをうかがわせる。「東京でやるなら行くよ！」とサプライズゲストで出演してくれたことも明かし、「長年変わらず支えてくださるその優しさと懐の深さに、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。」とつづった。



本田は「皆様のおかげで、最高に幸せな時間を過ごすことができました。 本当にありがとうございました。 また皆様とお会いできる日を楽しみにしています。 その日まで」と感謝の言葉とともに結んだ。



（よろず～ニュース編集部）