関西1部リーグ・IKOMA FC 奈良所属の都倉賢が動画を公開

関西1部リーグのIKOMA FC 奈良に所属する39歳のFW都倉賢が1日、自身のXを更新。

年齢を感じさせない跳躍力を見せつけ、反響を呼んでいる。

1986年生まれの都倉は、川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。その後、ヴィッセル神戸、北海道コンサドーレ札幌、セレッソ大阪など多くのクラブでプレーし、Jリーグ通算123ゴールの豊富な経験を持つ。直近では栃木シティやいわてグルージャ盛岡を経て、今季から奈良・生駒の地へ戦いの場を移していた。

1日にXを更新すると、「ようやく柳が俺の折り返し決めてくれた」と綴り、チームメイトであるDF柳貴博のゴール動画を公開。都倉が驚異のジャンプ力によるヘディングで折り返したボールを決めたもので、「僕自身もコンディション上がってきてるぜ 次はゴール」と結んでいる。

6月16日に40歳を迎えるとは思えないフィジカル能力を見せた都倉に、ファンからは「J5にいるの反則でしょ」「このカテゴリーにいてはいけない身体能力」「身体能力オバケ」「滞空時間がクリロナと同じ」「驚きの打点」「跳躍力ロナウドすぎる」「いやいや打点の高さよ」「たっかって声出たわwwww」「高すぎる」「いや跳びすぎでしょ笑笑」などの声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）