サバイバルオーディション番組「現役歌王ＪＡＰＡＮ」のトップ７メンバーとして注目を集めたシンガー・ソングライターのＳＨＵ（３１）が、１９日にフルバンド形式では初の単独ライブ（東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙ Ｏ―ＷＥＳＴ）を開催する。

透き通った歌声、圧倒的な表現力と抜群の歌唱力が武器。１月に念願だった初の単独公演（東京・Ｏ―Ｃｒｅｓｔ）が実現。３月には東京・大阪で開催し、規模を拡大した。今回はフルバンドでのステージに「新しいチャレンジなので楽しみです。これまで以上に曲の世界観、ライブ感を楽しんでもらえると思う。自由でポジティブな空間にできたら」と意気込んだ。

１２歳から１０年間、カナダ・トロントで暮らし、日本語、英語、中国語（広東語、北京語）を操るマルチリンガル。転機は２０１５年、トロントで行われた世界的な音楽オーディション番組の中国版「Ｔｈｅ Ｖｏｉｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ（ＴＶＣ）」のオーディションに合格したこと。その後、中国・上海に渡り、現地で収録に臨んだ。

「まさか自分が合格するなんて…。すごく刺激を受けて。僕も人を感動させられるような音楽を届けたいなと。本格的に音楽をやると決めました」

１７年に帰国。１８年にミュージカル「Ｏｎｌｙ Ｙｏｕ〜ぼくらのＲＯＭＥＯ＆ＪＵＬＩＥＴ〜」に出演するなど、日本での芸能活動が軌道に乗り始めた頃、コロナ禍でスケジュールが全て白紙になった。楽曲制作を学ぶレッスンの期間に充てた。

「初めて楽曲提供したのがタイのアーティストなんですが、その時に達成感があった。自分が作ったものを歌ってもらい、それが世の中にリリースされる―それが、不思議な感覚で。自分が表に立って歌う喜びとは、別のうれしさもありました」

昨年出演した「現役歌王」では「僕自身が表舞台に立って、直接歌を届ける喜びを思い出させてもらった」と語り、眠っていた感情を呼び起こす結果になった。

「『現役歌王』に出られたおかげで、多くの方に知ってもらうこともできた。いろいろな表現の仕方があると学べたし、自分の音楽のルーツを思い出せたことも大きかったです」

夢は米グラミー賞を取ること、東京ドーム単独公演を行うことだが、ＳＨＵは「それと同じぐらいに、自分の音楽が誰かの日常に寄り添える存在になれたら」と願った。（加茂 伸太郎）

◆ＳＨＵ（しゅう）本名・長澤秀平。１９９４年１２月２６日、東京都生まれカナダ育ち。３１歳。日本人の父親、中国人の母親を持つ。４歳から１８歳までピアノを習う。２０２２年「ＷＥＩＢＯ Ａｃｃｏｕｎｔ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」で新人歌手アワード受賞。２４年に柴咲コウのツアーにコーラス参加。敬愛する歌手はテイラー・スウィフト。マイブームは団子（追分だんご本舗のアンバサダーになるのが夢）。