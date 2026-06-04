◆米大リーグ レッドソックス―オリオールズ（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は本拠のオリオールズ戦に「５番・ＤＨ」で先発。３試合連続でスタメン入りした。相手先発はメジャー通算８７勝のベテラン右腕バシット。吉田は、過去の対戦成績１６打数６安打、打率３割７分５厘と得意にしている。前日は快音なく４打数無安打３三振と悔しい結果となったが、快音が期待される。

この日は早出特守を敢行。守備コーチと左翼グリーンモンスター前でクッションボールの処理などマンツーマンで練習した後、赤色の「マイ・フリスビー」を手に再びグラウンドに姿をみせた。スパイクを履いてフリスビー・トレを行っていると、左腕スアレスらも加わり、リラックスした表情だった。

「（フリスビーは）初めてです。体を動かすために買いました」と吉田。今季はＤＨでの先発は２６度目、左翼先発は５試合となっており、運動量をキープするための工夫も余念がない。慣れてくるとすぐに飛距離が伸び、フェンス前で好キャッチを見せるなど、約２０分間、心地よい汗を流した。チームは今季本拠地９勝２０敗となっており、ホームのファンに勝利を届けたいところだ。