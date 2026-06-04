音読カードの保護者サイン欄が“異常事態”に ジョーカーや貞子、“G”まで登場「先生も毎日楽しみにしてるんです」
息子の音読カードにある小さな保護者サイン欄に、驚くほど本格的なホラーキャラクターなどが描かれた写真がThreadsなどのSNSに投稿され、大きな話題となっている。RKCさん（＠rkc0207）が「クラスで話題になってるせいでやめるにやめれません」という言葉とともに投稿した画像には、1.2万件のいいねが集まり、コメント欄で次のネタを求める事態となった。毎日のサイン欄で繰り広げられる親子のやり取りや周囲の反応について、RKCさんに話を聞いた。
【写真】思わず二度見の一列 青鬼にイカゲーム、しょうこお姉さんのスプー
――連絡帳のサイン欄にこれほど本格的なイラストを描き始めたきっかけや、最初に描いた際の息子さんの反応を教えてください。
「息子の呆れ顔が好きで、いたずら心でアメキャラなど描き始めましたがノーマルなキャラではもう無反応になってしまった為、路線変更！で、ペニーワイズを描いたところ「こわいって！笑」と反応がありました（笑）」
――非常に細部まで描き込まれていますが、1つのイラストを描き上げるのにかかる時間や、狭いサイン欄で上手に表現するためのこだわりを教えてください。
「特にこだわりはなく、画像検索をかけて描きやすそうな画角で決めていました（笑） 大体15分ぐらいで描いていました」
――ドラえもんからホラーキャラまでバリエーション豊かですが、毎日の描くキャラクターはどのようにして決めているのでしょうか。
「元々ホラー映画のキャラクター（ITやチャイルドプレイ等）が好きな息子だったので『次チャッキーかいて』等言われるようになりましたが、息子もネタ切れでスレッズを頼りました」
――クラスでも話題になっているとのことですが、担任の先生やクラスの友達からは具体的にどのような反響やコメントが寄せられていますか。
「話題になったきっかけは息子の隣の席の女の子が『息子君の音読カードやばい！』と言われみんなが見に来たそうです（笑）。懇談では先生に『音読カードすごいですね！どれぐらい時間かかるんですか？僕も毎日楽しみにしてるんです笑』と言って頂きました」
――「やめるにやめられない」状況とのことですが、今後お子さんのために描いてみたい新ネタや、この毎日のやり取りを通して感じている思いをお聞かせください。
「現在はホラー系に飽きられたので私の好きなトイストーリーのキャラクター達を描いています。息子の反応は『うま！』だけですね。笑 私としては、こういう小さいことでも思い出、『小学校の時のオカンネタ』として記憶の隅にでも残っててくれたらいいなと思っています（笑）」
――連絡帳のサイン欄にこれほど本格的なイラストを描き始めたきっかけや、最初に描いた際の息子さんの反応を教えてください。
「息子の呆れ顔が好きで、いたずら心でアメキャラなど描き始めましたがノーマルなキャラではもう無反応になってしまった為、路線変更！で、ペニーワイズを描いたところ「こわいって！笑」と反応がありました（笑）」
――非常に細部まで描き込まれていますが、1つのイラストを描き上げるのにかかる時間や、狭いサイン欄で上手に表現するためのこだわりを教えてください。
「特にこだわりはなく、画像検索をかけて描きやすそうな画角で決めていました（笑） 大体15分ぐらいで描いていました」
――ドラえもんからホラーキャラまでバリエーション豊かですが、毎日の描くキャラクターはどのようにして決めているのでしょうか。
「元々ホラー映画のキャラクター（ITやチャイルドプレイ等）が好きな息子だったので『次チャッキーかいて』等言われるようになりましたが、息子もネタ切れでスレッズを頼りました」
――クラスでも話題になっているとのことですが、担任の先生やクラスの友達からは具体的にどのような反響やコメントが寄せられていますか。
「話題になったきっかけは息子の隣の席の女の子が『息子君の音読カードやばい！』と言われみんなが見に来たそうです（笑）。懇談では先生に『音読カードすごいですね！どれぐらい時間かかるんですか？僕も毎日楽しみにしてるんです笑』と言って頂きました」
――「やめるにやめられない」状況とのことですが、今後お子さんのために描いてみたい新ネタや、この毎日のやり取りを通して感じている思いをお聞かせください。
「現在はホラー系に飽きられたので私の好きなトイストーリーのキャラクター達を描いています。息子の反応は『うま！』だけですね。笑 私としては、こういう小さいことでも思い出、『小学校の時のオカンネタ』として記憶の隅にでも残っててくれたらいいなと思っています（笑）」